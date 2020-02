Slováckému celku k důležitým bodům na kopřivnickém ledě nepomohlo vedení 2:1 ani premiérová trefa zlínského mladíka Davida Kozubíka v dresu SHK.

„Moc jsem si zápas užil. Nejprve jsem byl ve stresu, protože to pro mě bylo něco nového. Na rozcvičce ale ze ze mě napětí opadlo. Do zápasu jsem už šel s čistou hlavou a byla to pro mě dobrá zkušenost. Zápas byl dobrý a nečekal jsem, že se mi s týmem bude hrát tak dobře. Porážka mě samozřejmě zamrzela, protože si myslím, že jsme ke konci utkání hráli lépe,“ uvedl po své premiéře osmnáctiletý Kozubík.

Hodonínští hokejisté nastoupili do utkání po desetidenní pauze. V brance SHK se tentokrát objevil mladík Javůrek, trenér Konečný měl k dispozici i hráče zlínské juniorky, takže Drtiči hráli na čtyři kompletní útoky.

První se sice radovali domácí, ale Drtičům patřil závěr úvodní třetiny. Nejprve v 19. minutě Mlynář po akci Janoška a Poláka srovnal na 1:1, aby osmadvacet sekund před koncem první sirény završil obrat svým premiérovým gólem v dresu SHK Kozubík, jenž udeřil po spolupráci Horáka a Lekeše.

Jenže to bylo z hodonínské strany všechno, alespoň pokud jde o gólovou produkci. V polovině utkání hosty navíc oslabil útočník Mlynář, který za zásah do oblasti hlavy inkasoval trest na pět minut plus do konce utkání.

Domácí otočili skóre na 3:2, a tak v závěru trenér Konečný odvolal brankáře. Ani power-play ale vyrovnání nepřinesla, naopak domácí Suchý šest vteřin před koncem pečetil kopřivnickou výhru.

„Soupeř využil vše, co jsme mu po našich hrubých chybách nabídli. Bohužel utkání nedohráli dva centři, což bylo na naší útočné síle znát. Balán pro zranění a Mlynář kvůli osobnímu trestu do konce zápasu. Tím se nám ve dvou lajnách rozpadla útočná síla. Chyběl nám drajv, v útočném pásmu jsme nebyli dostatečně silní na puku a nedostávali se do intenzivnějšího tlaku,“ řekl k utkání hodonínský asistent Tibor Janás.

I přes sobotní prohru hodonínští hokejisté dál zůstávají na čtvrtém místě druholigové tabulky.

Kopřivnice - Hodonín 4:2

Třetiny: 1:2, 2:0, 1:0. Branky a nahrávky: 13. Gebauer (Bochnak), 27. Gebauer (Štěpánek, Mach J.), 38. Gebauer (Bochnak), 60. Suchý – 19. Mlynář (Janošek, Polák), 20. Kozubík (Lekeš, Horák). Rozhodčí: Šudoma – Bartek, Konvička. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:0. Diváci: 984.

Tatra Kopřivnice: Hromada (Fendrich) – Štěpánek, Krzak, Imrich, Bail, T. Fojtík, Stříž – Daron, Bochnak, Sluštík, J. Mach, Gebauer, Ollender, Hrubý, Suchý, F. Fojtík, Gola, M. Mach, Marek.

SHK Hodonín: Javůrek (Kubáň) – Horák, Janošek, Jaroněk, Miklík, Slabý, Ševčík, Věžník – Balán, Čejka, Hložánek, Charvát, Janás, Jurča, Komínek, Kozubík, Lekeš, Mlynář, Polák, Weintritt.