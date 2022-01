Hodonínští hokejisté nastoupili do utkání posílení o výhru ve Žďáru. V úvodu utkání si aktivní hrou vynutili faul soupeře, ale přesilovou hru absolutně nezvládli a hned ve 4. minutě zbytečně inkasovali. Spolupráci Fojtíka se Seidlerem přesně zakončil Vaněk.

Drtiči znervózněli, poměrně brzy inkasovali druhou branku. Ve 12. minutě se trefil Suchý.

Slovácký celek se rychle probral, do hry jej vrátil kontaktní brankou Levitskiij, který skóroval ve čtvrtém utkání v řadě.

Hodonín mohl ještě do konce první třetiny výsledek srovnat, ale ani druhou početní výhodu nevyužil.

Na začátku prostřední části si přesilovku poprvé zahráli i hosté, Drtiči se ale ubránili. Jenže pak si nepohlídali Suchého, který svým druhým gólem v zápase upravil na 1:3.

Domácí dokázali na nepříznivý vývoj reagovat, po gólu Komínka se ale dlouho neradovali. Kopřivnice šla znovu do vedení o dvě branky, když se ve 34. minutě prosadil Matěj Mach.

Přestřelka ale pokračoval dál. Jihomoravanům pomohlo další vyloučení, krosček Krzaka potrestal Škápík, jenž překonal bývalého spoluhráče Kubáně v kopřivnické bráně a oživil šance na zvrat v zápase.

Ještě veseleji bylo na Zimním stadionu Václava Nedomanského na začátku třetí třetiny, kdy nejprve Škápik svojí druhou trefou v utkání vyrovnal na 4:4, aby o chvíli později Hložánek završil obrat!

Jenže domácí těsné vedení neudrželi, v dramatickém závěru popáté inkasovali. Zápas do prodloužení poslal Brodek.

Šťastnější nakonec byli Drtiči, těm bod navíc vystřelil v čase 60:30 svým jednadvacátým gólem v sezoně Tomáš Komínek.

Janásův tým tak bodoval v pátém z posledních šesti zápasů a dál bojuje o záchranu ve druhé lize.

Další zápas sehrají hodonínští hokejisté ve středu v Brně, kde se postaví béčku Komety.

2. hokejová liga, skupina východ, 31. kolo -

SHK Drtiči Hodonín - HC ISMM Kopřivnice 6:5 po prodloužení (1:2, 2:2, 2:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 13. Levitskii (Miklík, Janás), 32. Komínek (Lekeš), 37. Škápik (Romančík, Komínek), 41. Škápik (Levitskii, Miklík), 46. Hložánek (Komínek, Pchalin), 61. Komínek (Miklík) – 5. Vaněk (Seidler, Fojtík), 12. Suchý (Fojtík, Fojtík), 29. Suchý (Sluštík, Marek), 34. Mach (Vaněk, Mach), 56. Brodek (Mach, Štěpánek). Rozhodčí: Škach – Polesný, Blažek. Vyloučení: 5:7. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 474. Průběh utkání: 0:2, 1:2, 1:3, 2:3, 2:4, 3:4, 5:4, 5:5, 6:5.

Hodonín: Kořének (Malyshev) – Sedláček, Hefka, Hohl, Mikulík, Škápik, Pchalin, Miklík – Hložánek, Janás, Komínek, Handl, Lekeš, Levitskii, Marek, Růžička, Hrazdira, Romančík.

Kopřivnice: Kubáň (Kučera) – T. Fojtík, Štěpánek, Krzak, Mituchovič, Marek, Brodek, F. Fojtík, Vaněk, M. Mach, J. Mach, Seidler, Indrst, Suchý, Pindel, Sluštík.

JANÁS: NEBYLI JSME LEPŠÍM, ALE ŠŤASTNĚJŠÍM TÝMEM. PŘEKVAPIVÉ VÝSLEDKY BUDOU PŘIBÝVAT



„Začátek zápasu byl pro kluky složitý. Upozorňoval jsem na brejkové situace soupeře, bohužel v přesilovce jsme nechali za zády volného hráče a bylo to 0:1. Vzápětí přišla další těžká chvilka, když z utkání musel odstoupit brankář Kořének, což kluky hodně psychicky posadilo na zadek. Po velkém tlaku Kopřivnice se hosté prosadili podruhé. V tu chvíli jsme byli hodně dole. Kdyby soupeř přidal třetí branku, asi by to s námi vypadalo jinak. V závěru třetiny ale po střele jednoho z našich hráčů a dorážce Levitského snížili na 1:2. Před druhou částí jsme upravili systém hry a více se zatáhli do obrany. Bohužel hosté dalekonosnou střelou navýšili skóre na 3:1. Zpátky do hry jsme se dostali kontaktním gólem, ale po chybě Hrazdiry na modré čáře nám soupeř opět odskočil o dvě branky. V tu chvíli to bylo vabank. Věděli jsme, že se buď dostaneme do hry kontaktním gólem nebo Kopřivnice utkání definitivně rozhodne. Přálo nám štěstíčko a gólem Škápika jsme byli zpět na dostřel. Do třetí části jsme si dali za úkol zodpovědnou a trpělivou hrou výsledek srovnat, což se nám podařilo v přesilové hře, kdy se trefil Komínek. V té době jsme byli lepším mužstvem a Hložánkem dali po přečíslení na 5:4. Utkání jsme třemi góly obrátili v náš prospěch. V závěru jsme ale přenechali soupeři střední pásmo, čehož Kopřivnice využila a vyrovnala na 5:5. Myslím, že remíza byla po šedesáti minutách zasloužená. Před prodloužením jsem kluky nabádal, ať jdou do rizika a utkání rozhodnou. Nájezdy jsme rozhodně nechtěli. Komínek se zhostil své úlohy a hned v úvodu rozhodl na 6:5. Dnes jsme nebyli lepším, ale šťastnějším týmem. I když bojovnost nám zůstala, dva body jsme vydřeli. Utkání soupeře z Velkého Meziříčí nesledujeme, protože víme, že v závěru základní části začnou přibývat překvapivé výsledky. My však budeme bojovat dál, byť řada týmů nás ráda uvidí na posledním místě tabulky.“



Trenér SHK Drtiči Hodonín Tibor Janás