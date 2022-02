„Dnes nebylo co řešit. Do Kopřivnice jsme přicestovali ve dvanácti hráčích. Ze zdravotních důvodů nám chyběli Miklík, Romančík, Růžička a René Marek. Erik Hložánek nám se zraněným kolenem jel pomoct alespoň do počtu. Po první třetině navíc odstoupil Kořének a utkání za stavu 3:0 dochytal Malyschev. Bohužel jeho výkon zůstal za očekáváním a na druhou ligu byl podprůměrný. Domácí toho využili a přidali dalších pět branek. Domů zcela zaslouženě odjíždíme s prázdnou a přídělem 8:1. Bohužel v tak úzkém kádru a při tolika absencích klíčových hráčů to bylo jednoznačná záležitost domácích. Jedinou branku vstřelil Komínek, který je jednoznačně nejlepší hráč soutěže. Před námi jsou poslední tři domácí zápasy a jedno utkání venku. V nich se pokusíme o nápravu dnešního výkonu.“



Trenér SHK Drtiči Hodonín Tibor Janás

Drtičům ve městě Tatrovek vůbec nevyšel vstup do utkání. Než se hosté ze Slovácka v Kopřivnici rozkoukali, prohrávali o dvě branky. Skóre hned ve 4. minutě otevřel Jakub Mach, druhý gól přidal po pohotové střele Patrik Gola.

Jihomoravané se po nepříjemných direktech otřepali, začali rovněž útočit, ale dlouho se proti pozorné a důrazné obraně soupeře nedokázali prosadit. Co nezachytila defenziva Tatry, zneškodnil spolehlivý gólman Postava.

Drtiči se mohli vrátit do utkání v přesilové hře, ale místo kontaktní branky potřetí inkasovali. V oslabení udeřil Suchý, jenž svým jedenáctým gólem v sezoně upravil na 3:0.

Hostující trenér Janás se snažil mužstvo za nepříznivého stavu nabudit, o přestávce vyměnil brankáře Kořénka za Malyscheva.

Ruský brankář ale brzy inkasoval. Po kombinaci v útočném pásmu se trefil Jakub Mach. Drtičům to proti neoblíbenému soupeři nešlo, herně i střelecky se trápili.

Zato domácí byli v klidu, skóre dál navyšovali. Ve 33. minutě se podruhé v zápase prosadil i Suchý a bylo to už 5:0.

Hodonínští hokejisté se prosadili až na konci prostřední části, jen šest sekund před druhou sirénou vylepšil své osobní statistiky Komínek. Nejproduktivnější hráč východní skupiny druhé ligy si připsal sedmadvacátou trefu v letošní sezoně.

Velkou radost z ní ale zkušený forvard neměl.

Hostujícího kanonýra v sobotu zastínil Dominik Suchý. Kopřivnický útočník ve 45. minutě využil Sluštíkovu přihrávku a svůj výkon korunoval hattrickem.

To však Severomoravanům nestačilo, dál poslední Drtiče ničili. Sedmý úder obstaral Matěj Mach, triumf Kopřivnice završil Krzek.

Závěr se dohrál v exhibičním tempu, hosty debakl hodně bolel.

Drtiči sehrají další druholigový zápas ve středu doma proti béčku brněnské Komety.

2. hokejová liga, skupina východ, 38. kolo -

HC ISMM Kopřivnice - SHK Drtiči Hodonín 8:1 (3:0, 2:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 4. J.Mach (Pargáč), 6. Gola (Slavík), 18. Suchý, 21. J.Mach (Indrst, Seidler), 33. Suchý (Sluštík, F. Fojtík), 45. Suchý (Sluštík), 48. M.Mach (F.Fojtík), 54. Krzak (Sluštík, Suchý) – 40. Komínek (Leitskii, Hložánek). Rozhodčí: Šutara – Rychlý, Hladík. Vyloučení: 5:2. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 657. Průběh zápasu: 5:0, 5:1, 8:1.

Kopřivnice: Postava (Kubáň) – Štěpánek, Mituchovič, Slavík, Krzak, Marek, Fojtík T. – Pindel, Pargáč, Sluštík, Mach J., Indrst, Seidler, Fojtík F., Suchý, Vaněk, Gola, Mach M., Brodek. Trenér: J. Kofroň.

Hodonín: Kořének (21. Malyshev) – Pchalin, Mikulík, Škápik, Sedláček, Hohl – Janás, Hložánek, Komínek, Handl, Hrazdira, Růžička, Lekeš, Romančík, Levitskii, Marek, Hefka. Trenér: Janás