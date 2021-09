Fanoušci se rozhodně mají na co těšit. První vzájemný duel byl vyrovnaný, napínaný až do konce. Sváteční střetnutí, které bylo součástí akce extraligového týmu, rozhodl v 63. minutě Kamil Brabenec. Zkušený forvard se trefil v přesilové hře.

Drtiči by nyní fanoušky rádi potěšili výhrou. I když nejde o body a trenér Janás vyzkouší hlavně další hráče.

„K odvetnému utkání s Kometou nastoupíme v pozměněné sestavě. Bohužel se nám nevyhýbají zranění. Od zápasu očekáváme již kompaktnější výkon než v úvodním střetnutí. Sestava mužstva se tvoří, ale kdo nastoupí, uvidíme až po úterním tréninku. Rozhodovat se bude i těsně před utkáním,“ říká trenér Drtičů Tibor Janás.´

Béčko Komety, které se chystá na svou premiéru ve druholigové skupině východ, dorazí na Slovácko i s oporami a klubovými legendami. Návrat k hokeji ohlásili Tomáš Malec, Jozef Kováčik, Kamil Brabenec nebo Patrik Moskal. Všichni by se měli v Hodoníně představit.

„Máme vytvořený základ, dá se říct jádro, se kterým počítáme. Chceme to stavět na klucích, kteří prošli Kometou a mají ke klubu vztah. Ať už to jsou borci, kteří prošli naší mládeží, hráli nižší soutěže a do vyšších lig se nedostali. U hokeje chtěli ale dál zůstat a být součástí komeťácké rodiny,“ říká sportovní ředitel Komety Jan Zachrla

Některá jména by mohla být pro fanoušky jistě velkým lákadlem. Například Tomáš Malec. „Je to bezpochyby velmi zkušený bek s bohatou historií. Bude pro mladé hráče velkým přínosem, pomůže hráčům na střídačce, spolehnout se na něj můžeme i my trenéři. Dále v mužstvu bude Patrik Moskal, Kamil Brabenec s Jožkem Kováčikem,“ uvedl Zachrla. „Myslím si, že tým nebude špatný a pro fanoušky může být druhá liga velkým lákadlem,“ je přesvědčený.

V kádru Komety B bude i několik hráčů, kteří okusili v minulosti nejvyšší soutěž a tím pádem s ní mají zkušenosti. „Pokud bude výborná výkonnost a hlavní trenér áčka bude potřebovat doplnit tým, neměl by to být problém. Provázanost bude a zároveň totéž platí i o juniorce,“ říká Zachrla.

Hlavním trenérem Komety B je Jan Konečný, pomáhá mu asistent Jiří Otoupalík.