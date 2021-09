Drtiči na ledě Plamenů herně nepropadli, kvůli nezvládnuté druhé třetině a neproměněným šancím ale na Slovácko přivezli porážku 3:5. Nyní se pokusí získat první body, proti nepříjemné Kopřivnici, které v úvodních dvou zápasech získala jediný bod, to však mít jednoduché rozhodně nebudou.

„V sobotu nastupujeme poprvé v domácím prostředí, kde budeme chtít bodovat. Snad se nám po vstupním nepovedeném utkání ve Žďáru, kde jsme se potkali s katastrofálním zakončením, bude s Kopřivnicí střelecky dařit lépe,“ přeje si hodonínský trenér Tibor Janás.

Drtiči ovšem na startu nové sezony nebojují jenom se soupeři, ale i s úzkým kádrem. „Věřím, že dáme dohromady alespoň patnáct kluků, kteří by nastoupili k utkání. Zatím není jasno ohledně Balána, Podlahy, Dobše a Janečka,“ přiznává Janás.

Klub ze severu Moravy těsně před startem letošního ročníku druhé ligy sáhl k zajímavým změnám ve svém kádru. Kopřivnice oznámila příchod Petra Seidlera a Rostislava Vaňka, naopak její dres už nebudou oblékat Adamové Kofroň a Daron.

Seidler s Vaňkem patří mezi zkušené útočníky, kteří toho mají ve třetí nejvyšší soutěži odehráno už spoustu. Loňský koronavirem zkrácený ročník zahájili oba v Opavě, kde stihli shodně odehrát pět soutěžních střetnutí. O poznání větší stopu však zanechali ve Valašském Meziříčí, kde společně působili několik sezon.

A dařilo se jim náramně. Vždyť se oběma přezdívá hokejová dvojčata. Jsou považováni za hráče, kteří spolu dokáží hrát prakticky naslepo. Jejich vzájemná souhra už přidělala vrásky na čele nejednomu brankáři soupeře.

Koneckonců statistiky hovoří jasně. Petr Seidler i Rostislav Vaněk mají ve druhé lize dlouhodobě průměr více než jednoho kanadského bodu na zápas. To už je známka kvality.

Celek z města automobilů Tatra však sčítá také ztráty. Tou citelnější je odchod Adama Kofroně. Šestadvacetiletý útočník se rozhodl vyzkoušet si zahraniční angažmá. Syn kopřivnického trenéra Jaroslava Kofroně bude nově působit v Německu.

Sluší se podotknout, že šikovný útočník odvedl v Kopřivnici penzum práce. Coby součást tamní družiny figuroval Kofroň od postupu do třetí nejvyšší soutěže prakticky neustále.Jen na jeden rok si odskočil do Šumperka, kterému pomohl vybojovat postup do Chance ligy. Je tak jasné, že jeho absence bude pro Severomoravany citelná.

V Kopřivnici už nepůsobí ani Adam Daron. Třiadvacetiletý rodák z Nového Jičína si v dresu Tatry připsal elkem 34 zápasů, ve kterých získal dva kanadské body.

Tým však v létě doplnili i dva mladíci se zkušenostmi z Třince, kde prošli mládežnickými kategoriemi. Dvacetiletý útočník Vojtěch Pindel hrál loni za juniorku Ocelářů – vinou pandemie koronaviru ale stihl naskočit jen do sedmi zápasů (1+1).

Podobně na tom byl i jeho vrstevník Filip Indrst, jenž měl hrát krajskou ligu za béčko Frýdku-Místku.

Pro Kopřivnici je klíčové, že udržela většinu opor z předešlých sezon: včetně brankáře Petra Hromady, obránce Tomáše Fojtíka nebo útočníka Dominika Suchého.

Start ale Severomoravanům nevyšel. Tatra nejprve prohrála ve Velkém Meziříčí 3:4, ve středu pak nestačila ani na Opavu, se kterou doma padla 2:3 po prodloužení.

,,Opět bodová ztráta. Celé utkání dřeme, jdeme do vedení a pak přijde zbytečný faul, který soupeř trestá a přijdeme o vítězství. Bohužel se nám nepovedlo ani prodloužení a tak máme jen bod,“ posteskl si na klubovém webu trenér HC ISMM Kopřivnice Jaroslav Kofroň.