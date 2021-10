„V Novém Jičíně ale máme možnost o reparát. Nemáme tam co ztratit. Domácí jsou v herní pohodě. Disponují kvalitním týmem, který je doplněný zkušenými hráči. Momentálně jsou na špici. My se pokusíme semknout a venku uspět,“ dodal hodonínský kouč.

„To, co v každém zápase neproměníme, je alarmující. Bohužel následné individuální chyby nás pak sráží do kolen,“ štve Janáse.

Hodonínský kouč po další domácí ztrátě zvažuje změny v sestavě. „Po posledním zápase jsme ukončili spolupráci se třemi hráči. Nedáváme hlavu do písku. Víme, v jaké situaci se momentálně nacházíme a kde nás tlačí bota, ale také známe své možnosti o doplnění týmu. Bohužel finance na top střelce nemáme, takže si musíme pomoct sami. Musíme věřit tomu, že hlavně zkušení hráči podají výkon, kterým protrhnou střelecké trápení,“ prohlásil Janás.

Naopak soupisku Drtičů rozšířil brankář Marek Micka z Prostějova. Dvacetiletý gólman, který prošel mládeží Vítkovic, Brna nebo Plzně, má z týmu Jestřábů vyřízeny do Hodonína střídavé starty.

Drtiči se ale Ďáblů nebojí, pokusí se je zaskočit stejně jako se jim to povedlo minule v Opavě. Utkání 7. kola začíná v osmnáct hodin.

