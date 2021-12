Drtiči jsou znovu outsiderem, i tak budou chtít soupeře z Vysočiny potrápit, doma jej udolat. O víkendu se do sestavy vrátili Balán, Janás a Hložánek, ale z důvodu nemoci zase na Valašsko neodcestovali Lekeš, Hohl a Rayevsky.

„Ve středu proti Plamenům ze Žďáru snad po dlouhé době nastoupíme téměř v kompletním složení, hrát budeme na čtyři pětky. Poslední zápasy ukazují, že můžeme zatápět daleko silnějším týmům. Pokud budou kluci pracovat v utkáních pracovat tak, jak ve Valašském Meziříčí, máme šanci uspět uhrát solidní výsledek,“ věří trenér Drtičů Tibor Janás.

„Je to týden, co jsme ve Žďáru bez sedmi hráčů základní sestavy sehráli výborný zápas. Domácím jsme nedarovali kousek ledu, ale zkušenost a klid z postavení soupeře v tabulce rozhodl, že body zůstaly na Vysočině,“ říká Janás.

Nyní se Drtiči pokusí složit reparát a Žďáru uzmout všechny body. „Do konce roku nás čekají čtyři utkání. Své postavení v tabulce známe, takže zlepšenou hrou celého týmu se pokusíme získat co nejvíce bodů a snížit ztrátu předposlední příčku,“ prohlásil.

V Hodoníně již nepokračují Giatsintov a Rayevsky, naopak po dlouhé době by měli nastoupit Růžicka a Romančík, který nehrál poslední dva zápasy kvůli bolestem v oblasti třísel.

Novým hráčem v sestavě je Boris Levitsky. Čtyřiadvacetiletý ruský útočník z Petrohradu, který v nižších soutěžích prošel Jekatěrinburgem či Kazaní si premiéru v modrooranžovém dresu odbude ve středu proti Plamenům.

Na Vysočině nedávno bojovaly s velkou marodkou, v posledních týdnech se ale do tréninkového procesu postupně vrátili všichni marodi. Jediným absentujícím o víkendu byl útočník Marek Prokš, který by se ale mohl v sestavě ještě do konce tohoto kalendářního roku objevit.

Drtiči potrápili i Valašské Meziříčí. Body znovu ztratili až v závěru

Pořádná divočina byla k vidění v rámci druhé hokejové ligy. Domácí Plameny nabraly v souboji s Novým Jičínem až pětibrankové manko. Ve třetí části přišel jejich mocný finiš. Nakonec bylo k vidění velké drama, které Nový Jičín vyhrál 7:6.

„Co k tomu dodat? Sehráli jsme pro oko diváka pěkný, ale pro nás docela smolný zápas,“ povzdechl si domácí trenér Martin Sobotka.

„Začali jsme celkem slušně, šli jsme do vedení, škoda jen, že jsme další příležitosti ke zvýšení náskoku nevyužili. Nový Jičín poté vyrovnal a během naší špatné pětiminutovky nám utekl do tříbrankového náskoku. Bylo to určitě dáno našimi chybami, současně ale rovněž tím, že hosté hráli výborně v útočném pásmu, tam byli nesmírně silní,“ pokračoval v hodnocení.

„Byť jsme se na to před utkáním připravovali, hosté zde ukázali svoji sílu. Prostřední třetinu jsme výborně začali, okamžitě jsme snížili, jenže místo dalšího zdramatizování stavu přišel další inkasovaný gól. Ten jsme si vstřelili prakticky sami a po něm následovaly ještě další dva,“ uvedl Sobotka.

Na svěřencích si cením toho, že zápas nezabalili a závěr ještě zdramatizovali. „Škoda, že alespoň ten bodík už se nám nepodařilo uhrát. Musíme se poučit z chyb, které jsme udělali a připravit se na další zápas,“ dodal.