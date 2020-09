Hned na úvod ligového ročníku přišly komplikace, na něž se asi všichni musí v současné společenské situaci připravit. Drtiči ale odkladu začátku soutěže možná nemusí až tak litovat, protože jejich výkony z posledních přípravných duelů nebyly dobré. V generálce prohráli v Boskovicích s místním účastníkem krajské ligy 3:6.

„Příprava letos byla asi nejhorší v celé existenci klubu. V úvodu nás sice bylo asi osmadvacet, ale během přípravy někteří kluci končili a odcházeli třeba za jinými a výhodnějšími nabídkami. Hned z prvního tréninku ze zdravotních důvodů odstoupil Miklík, Finsterle s Kobylíkem dali přednost Valašskému Meziříčí. Bohužel nemoci a zranění nás provází doteď. Každý trénink někdo odpadne,“ povzdechl si nový trenér Tibor Janás.

Mužstvo se doplnilo, na Slovácko přišli další šikovní mladíci. „Fanoušek musí pochopit současnou situaci. Po sportovní stránce chceme samozřejmě mít dobré výsledky a v sezoně dojít co nejdál, ale ne za každou cenu. Chceme jít cestou rozumu a dávat šanci mladým hráčům, za kterými stojíme,“ uvedl Janás.

Aktuální soupiska SHK Drtiči Hodonín Brankáři: Andreas Kubáň, Jan Javůrek, Jan Polášek Obránci: Martin Miklík, David Jirásek, David Vosátko, Martin Pěnčík, Vlastimil Hefka, Jan Fišera, Tomáš Sedláček, Martin Lašák, Michal Kruckovyč, Dominik Koubek Útočníci: Stanislav Balán, Tomáš Komínek, Michal Romančík, David Janás, Erik Hložánek, Matěj Charvát, Petr Krejčí, Jan Bulín, Kristián Leška, David Lekeš, Robert Havlát, Marek Škvrně, Josef Podlaha, Ondřej Dufek.

Hodonínský celek půjde do nové sezony s výrazně omlazeným kádrem a několika nováčky, které budou nejen na ledě usměrňovat hrající asistent trenéra Stanislav Balán či kapitán Tomáš Komínek. Kostra týmu je ale jasná. Drtiči budou i v novém soutěžním ročníku spoléhat hlavně na zkušeného brankáře Kubáně, zadáka Miklíka, kterého kromě navrátilce Fišery doplňují hlavně šikovní mladíci Jirásek, Vosátko, Pěnčík, Sedláček a Lašák. O branky a body by se měli starat hlavně mazáci Balán, Komínek a Romančík. Do sestavy dlouhodobě patří i Janás, Hložánek a Charvát, stabilní výkony podávali Bulín s Krejčím. Talent v minulosti prokázali také Škvrně, Havlát, Podlaha či Dufek.

LIBOR KOPL, ANTONÍN ZABLOUDIL