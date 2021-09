Odveta se na jihu Čech hraje za týden v úterý.

„Utkání se hodnotí o poznání lépe než to předcházející s Kometou. Dnes náš výkon byl daleko kompaktnější, zapracovali jsme na systému, co chceme hrát a bylo to znát. Na druhé straně tam bylo i mnoho chyb a situací, které jsme řešili zbrkle a byli tam i hluchá místa zejména v první a třetí třetině. Díky bravurnímu výkonu brankáře a i štěstíčka jsme vše ustáli,“ uvedl hodonínský trenér Tibor Janás.

„Výhry si ceníme, ale jsme pevně nohama na zemi. Víme, že nás čeká ještě spousty práce. Tábor má kvalitní tým a svoji sílu v průběhu sezony zcela jistě ukáže. My dále zapracováváme nové hráče, ale sestavu na první mistrovské utkání se již krystalizuje. Uvidíme, jak si kluci doléčí zranění, abychom už konečně byli kompletní,“ dodal.

Šéfka Drtičů děkuje Táboru, Jihočeši vybrali dvacet tisíc korun

Tohle je hezké gesto, příjemný počin. Hokejisté Tábora vybrali na podporu lidí postižených tornádem dvacet tisíc korun. Vedení SHK Drtiči Hodonín tuto částku věnuje brankáři a velkému srdcaři Janu Poláškovi.

„Hokejistům i funkcionářům z Tábora chceme moc poděkovat. Jenda Polášek je naše stálice. Sice už je starší kluk, ale v tréninku nám často vypomáhá, zaskakuje. Je to srdcař. Bydlí v Mikulčicích a bohužel tornádo mu poničilo střechu rodinnému domu. Alespoň tímto mu chceme pomoct za dlouholeté služby, poděkovat v těžké situaci,“ prohlásila předsedkyně slováckého klubu Jana Gajošová,

SHK Drtiči Hodonín – HC Tábor 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)

Branky Hodonína: Komínek 2, Dobša, Podlaha, Růžička