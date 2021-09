Po hrubém faulu domácího Foltýna na Kadlečka, který byl potrestán pětiminutovým trestem, se ale celek z Vysočiny dvěma slepenými přesilovkovými trefami vrátil zpět do hry. Hokejisté Žďáru už ale ve zbytku utkání další branky nevstřelili a domů se vraceli s těsnou porážkou 4:3.

Podle něj jsou domácí favoritem utkání. „My do zápasu nastoupíme po dlouhé pauze, navíc nám budou chybět Podlaha, Uhříček, Dobša a dlouhodobě zraněný Hložánek,“ informuje.

Drtiči se ale pokusí tradičního rivala zaskočit. Pro úspěšný vstup do sezony udělají maximum.

Svěřenci trenéra Tibora Janáse to ale při letošní soutěžní premiéře tak jednoduché mít nebudou. Plameny sice v úvodním zápas prohrály v Novém Jičíně 4:3, ale v domácím prostředí jsou velmi silné a body jen nerady rozdávají.

O pár dnů si protáhli letní přípravu, nyní už jdou ale konečně do akce. Hodonínští hokejisté ve středu odstartují další druholigový ročník, premiéru v nové sezoně si odbudou ve Žďáru nad Sázavou, kde na Zimním stadionu Bouchalky od osmnácti hodin vyzvou domácí Plameny.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.