Minutou ticha uctili památku zesnulého legendárního brankáře Romana Čechmánka, který v Hodoníně zanechal výraznou stopu, aby pak olympijskému vítězi z Nagana poslali do nebe výhru nad Kopřivnicí. Obrat Baníku završil ve 42. minutě Sedlák. Slovácký celek se díky vítězství 5:4 udržel na druhém místě východní skupiny druhé ligy.

Brankář hokejistů Hodonína Dominik Piták slaví výhru nad Kopřivnicí. | Foto: SHKM Baník Hodonín

Drtičům po vydřeném triumfu aplaudovalo 1212 diváků, víc jich v letošní sezoně na Zimní stadion Václava Nedomanského ještě nedorazilo.

„Od začátku až do konce to bylo vyrovnané utkání, lidem se to muselo líbit. Sice jsme po našich chybách prohrávali 0:2, ale dostali jsme se z toho. Něco jsme změnili, začalo to fungovat. Jsme rád, že i když jsme nasekali nějaké chyby, dali jsme góly a zápas i díky brankáři Pitákovi, který nás podržel, zvládli," uvedl hodonínský trenér Aleš Bachánek.

Kouč Kopřivnice Ladislav Majkus spokojený logicky nebyl. „Čekali jsme velmi kvalitní a rychlý hokej s pěknými akcemi, což se i stalo. Bohužel jsme to nezvládli. Všechno dobré bylo k ničemu, když jsme přišli do třetí třetiny, udělali dvě hrubky a přišli o body," láteřil.

Utkání začalo poměrně opatrně, v úvodní části kralovali oba gólmani. Do vedení šli z první velké šance hosté. Pastor si v 18. minutě převzal kotouč na útočné modré čáře a skrytou střelou překonal Pitáka.

V závěru první třetiny měl na holi vyrovnání Karafiát, v samostatném úniku ale neuspěl.

Úvod druhé třetiny byl spíš v režii Kopřivnice. Šance Veleckého v početní výhodě se ještě neujala, ale vzápětí už Tatra udeřila. Hrubku obrany Baníku v rozehrávce a po nádherné kombinaci potrestal zakončující Gola.

Jihomoravané se ale rychle otřepali a o 27 sekund později skóre snížili. Bekhendovou střelou z předbrankového prostoru se prosadil kapitán Sajdl.

Hodonínu kontaktní branka pomohla. Domácí zvýšili úsilí, obrátky. Odměnou jim byl vyrovnávací gól z přesilové hry. Střelu Nováka do tyče uklidil za Kubáňova záda pohotový Bachánek.

Vyrovnaný stav vydržel pouze 70 vteřin. Kopřivnice si vzala vedení zpět po gólu Pindela. Na 3:3 srovnal Sedlák.

Klíčové chvíle přišly v úvodu závěrečné části. Hned jedenáct vteřin po začátku třetí periody skóroval po chybné rozehrávce Kopřivnice Weintritt. Na něj v čase 41:47 navázal další trefou Jiří Sedlák.

Severomoravané se snažili utkání překlopit na svoji stranu a byli velmi aktivní v útočném pásmu. Snížení přinesla trefa Brodka v 51. minutě. Slovácký celek ale nápor soupeře v dramatickém závěru hlavně díky skvělému gólmanovi Pitákovi ustál a slavil těsnou výhru 5:4.

Hokejisté Hodonína se dál drží na druhém místě tabulky. V dalším zápase vyzve doma Velké Meziříčí.