Hodonínští hokejisté přitom odjeli do Opavy bez mladíků ze zlínské juniorky a hostům kromě dlouhodobě zraněného nejproduktivnějšího hráče Matuly citelně scházeli také Polák, Leška nebo kapitán Jurča.

„I když jsme do Opavy přijeli trošku zdecimovaní a sestavu lepili na poslední chvíli, protože nám před zápasem vypadli Jurča s Leškou, a nemohli jsme použít ani kluky ze Zlína, kteří hráli ve stejné době v Chomutově, kluky musím pochválit, jak k utkání přistoupili a jak bojovali. První třetinu jsme odehráli velice dobře. Vytvořili jsme si spoustu šancí, až jsem se bál, jestli nás to nebude nakonec mrzet. V polovině utkání jsme navíc bohužel přišli o klíčového obránce Miklíka, který zápas nedohrál kvůli problémům se zády. O to je ale výsledek cennější. Celý tým opravdu makal, výkon mužstva byl navíc zase podpořený vynikajícím Andreasem Kubáněm v brance. Ve třetí třetině jsme si šli za vítězstvím. Věřím že pokud s takovým nasazením a chutí budeme hrát i v dalších zápasech, nemusíme se nikoho bát,“ uvedl trenér Michal Konečný.

Nyní se Drtiči dvakrát představí před vlastním publikem. Už ve středu hostí Moravské Budějovice.

Opava - Hodonín 2:3 pp

Třetiny: 0:0, 1:0, 1:2 – 0:1. Branky a nahrávky: 37. Hendrych (Černý, Wolf), 47. Peslar (Peterka) – 44. Mlynář (Komínek), 49. Hložánek, 62. Komínek (Ševčík). Rozhodčí: Held – Rychlý, Bubela. Vyloučení: 6:7. Využití: 0:1. Diváci: 526.

HC Slezan Opava: Daňa (Lamla) – Ševěček, Zouhar, Chalupa, Zdeněk, Šindelář, Peslar, Gabrhelík – Kysučan, Peterka, Malina, Kovářík, Štindl, Rousek, Wolf, Zelenkov, Černý, Gulda, Hendrych.

SHK Hodonín: Kubáň (Haloda) – Dřímal, Sedláček, Ševčík, Věžník, Slabý, Miklík, Horák – Mlynář, J. Bulín, Komínek, Čejka, Janás, Krejčí, Charvát, P. Bulín, Hložánek, Pröschl.