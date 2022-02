Drtiči šli i do závěrečného zápasu s brankářem Martinčíkem, který inkasoval gól hned ve 2. minutě, kdy se prosadil hostující Kořenek.

Jihomoravané se po rychlé brance otřepali a výsledek otočili. Vyrovnání zařídil Handl, obrat završil Komínek, jemuž asistovali Hložánek s Lekešem. Poklidnou úvodní část narušilo jediné vyloučení, za katr šel hostující Štefka, ale domácí početní výhodu nevyužili.

Drtiči potřetí udeřili až na začátku druhé třetiny. Na 3:1 zvyšoval Janás. Ďábly vrátil do hry v polovině zápasu Maliník, jenž potrestal prohřešek soupeře, který hrál chvíli v šesti a v početní výhodě snížil na jediný gól.

Hodonínští hokejisté uhájili těsné vedení až do konce prostřední části, na začátku třetí třetiny ale potřetí inkasovali. Ve 44. minutě se trefil Kafka a začínalo se od začátku.

Ve zbytku normální hrací doby se oba týmy snažily strhnout vítězství, žádná šance ani střela se ale neujala, a tak muselo rozhodnout prodloužení.

V něm se prosadil hostující Flok a bylo hotovo.

2. hokejová liga, skupina východ, 42. kolo -

Drtiči Hodonín – Nový Jičín 4:3 po prodloužení (2:1, 1:1, 0:1 – 0:1)

Branky a nahrávky: 4. Handl (Mikulík), 10. Komínek (Hložánek, Lekeš), 25. Janás (Levickij, Růžička) – 2. Kořenek (Kleiner, Konečný), 32. Maliník (Franek, Foltýn), 44. Kafka (Hilšer, Váňa), 63. Flok (Váňa). Rozhodčí: Kohoutek – Hübl, Polesný. Vyloučení: 1:4. Využití: 0:1. Diváci: 308. Průběh zápasu: 0:1, 3:1, 3:2, 3:4.

Hodonín: Martinčík (Malyšev) – Pchalin, Hohl, Mikulík, Miklík, Škápik, Sedláček – Levickij, Hrazdira, Lekeš, Handl, Hložánek, Marek, Janás, Romančík, Komínek, Hefka, Růžička. Trenér: Tibor Janás.

Nový Jičín: Galuška (Šimonů) – Váňa, Foltýn, Tomeček, Kleiner, Kožený, Andrýsek – Maliník, Štefka, Flok, Gebauer, Konečný, Franek, Lehečka, Kořenek, Kafka, Hilšer. Trenér: Kamil Gebauer.

Trenér Drtičů Janás: Na baráž se dobře připravíme a věřím, že ji zvládneme



„V posledním zápase základní části jsme odehráli dobrý zápas, který byl spíš přípravou na baráž. Podruhé za sebou dostal příležitost gólman Martinčík, který pochytal spousty střel soupeře. Byla to pro něj škola do budoucna. Bohužel jsme prohráli gólem v prodloužení. Kluci odehráli slušný zápas a teď nás čeká baráž. Uvidíme, jak dopadne rozlosování. My se dobře připravíme a věřím, že ji zvládneme. Bude to hodně těžká minisoutěž tří týmů, ve které budou rozhodovat maličkosti a aktuální forma jednotlivých mužstev.“



Trenér SHK Drtiči Hodonín Tibor Janás