Slovácký celek nezvládl ve Winning Group Areně první třetinu, když v rozmezí 78 sekund inkasovali tři branky a ve zbytku utkání tahali za kratší konec. Porážku hostů mírnili Romančík s Komínkem.

„Je to pořád stejná písnička. Doplácíme na neproměňování šancí a individuální chyby jedinců. Pokud nezlepšíme útok, nezačneme proměňovat šance a nedoplníme kádr zkušenějšími hráči, situace se těžko zlepší. Všechno se odvíjí od toho, že nedáváme góly. Za stavu 3:1 pro domácí jsme měli velké šance na snížení. Nevyužili jsme přečíslení, nedotlačili puk zblízka do branky. To se pak výsledek těžko obrací,“ povzdechl si hrající asistent trenéra Drtičů Stanislav Balán.

„Navíc zatím pokaždé jsme jako první inkasovali branku, vždy jsme dotahovali, což není ideální. V Brně jsme nezvládli hlavně první třetinu. Ze tří střel jsme obdržely tři branky. Všechno to jsou maličkosti, hlouposti, které ale soupeř využije, kdežto my z podobných situací gól nedáme,“ přidal zklamaně.

Drtiči začali v Brně slušně, na domácího gólmana Slavíčka si ale v úvodu utkání nepřišli. Béčko Komety zahrozilo samostatným únikem Krejčího, kterého však dokázala hostující defenziva zpacifikovat.

Oba týmy nevyužily úvodní přesilovku, pak ale přišlo vyloučení hodonínského obránce Hefky a Brňané nekompromisně trestali.

Nechytatelnou střelou od modré čáry se prosadil obránce Malec, kterému asistovali další někdejší extraligoví hráči Moskal s Brabencem.

Kometu vedoucí trefa nakopla, následně v krátkém sledu přidala soupeři další dvě branky. Nejprve se sám před brankářem Kubáněm zjevil Moskal, který se nemýlil, vzápětí zvýšil Brabenec na 3:0.

Drtiči se po třech nepříjemných direktech otřepali, do hry je vrátila branka Romančíka v 15. minutě.

Slovácký celek šel do čtyř i v úvodu druhé třetiny. Oslabení po vyloučení Gabrhelíka ale přečkali. Kubáň si totiž poradil s pokusem Havláta, Švejda z bezprostřední blízkosti přestřelil.

Hodonínští hokejisté zahrozili ve 27. minutě. Dobša se po Podlahově přihrávce ocitl sám před domácím brankářem Slavíčkem, ale v zakončení neuspěl.

Prostřední část poznamenaly vyloučení, skóre se však ani přes řadu šancí dlouho neměnilo. Na jedné straně neuspěli domácí Havlát s Moskalem, za Hodonín odmítl snížení kapitán Komínek, který zblízka dorážel pouze do tyče.

Drtiči ale na konci druhé třetiny nezachytili jeden z protiútoků a Popelka po přečíslení dva na jednoho po Vašíčkově asistenci zvýšil na 4:1.

Hodonín to nezabalil. Na začátku třetí periody byl aktivnějším týmem, velkou šanci si ale nevypracoval a ve 45. minutě popáté inkasoval. Střelou pod břevno se prosadil Pígl.

Drtiči ještě dokázali výsledek snížit, když se trefil kapitán Komínek, ale Brňané si závěr zápasu v klidu pohlídali.

Hosté navíc zase zbytečně faulovali, konec střetnutí dohrávali v oslabení.

Slovácký celek v Brně prohrál 3:5 a v tabulce východní skupiny druhé ligy zůstal bez bodu poslední. Ukončit mizerný start se pokusí v sobotu v Opavě.

2. hokejová liga, sk. Východ, 4. kolo -

Kometa Brno B – SHK Drtiči Hodonín 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 14. Malec (Moskal, Brabenec), 14. Moskal (Krejčiřík, Malec), 15. Brabenec (Havlát, Kováčik), 39. Popelka (Vašíček), 45. Pígl (Vašíček) – 16. Romančík (Komínek), 50. Komínek (Balán). Rozhodčí: Reich – Čelechovský, Zapletal. Vyloučení: 4:9. Využití: 1:2. Diváci: 217. Průběh zápasu: 3:0, 3:1, 5:1, 5:2.

Kometa Brno B: Slavíček (Šembera) – Jeřábek, Buchal, Kučera, Švejda, Kališ, Malec, Kováčik, Trnka – Halász, Havlát, Škvrně, Pigl, Vašíček, Krejčí, Brabenec, Moskal, Mokrohajský, Popelka, Krejčiřík.

Hodonín: Kubáň (Martinčík) – Gabrhelík, Hefka, Uhříček, Hohl, Fisera, Miklík, Sedláček – Pospíšil, Romančík, Lekeš, Podlaha, Rozsahegyi, Janeček, Marek, Janás, Balán, Dobša, Růžička, Komínek, Sokolík.