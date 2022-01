Sestava Drtičů se oproti minulému utkání vůbec nezměnila. Domácí vstoupili do utkání s druhým týmem tabulky aktivně, v úvodu střetnutí vyslali na hostujícího gólmana Šimonů několik štiplavých pokusů, na druhé straně si pár zákroků připsal i Kořének.

Zlínští odchovanci se mezi třemi tyčemi dál činili, hlavně proto diváci v první třetině žádnou branku neviděli.

Hodonín byl ale v úvodní dvacetiminutovce lepší a střelecky aktivnější, ale žádnou šanci ani střelu nevyužil. Zajímavostí je, že první třetina se odehrála bez faulů.

Prvním vyloučením byl až na začátku druhé třetiny domácí obránce Miklík. Slovácký celek ale první oslabení zvládl a neinkasoval.

Ďáblové se po přestávce zlepšili, soupeři více zatápěli, do vedení šli ale v polovině zápasu domácí. Dlouhé čekání na první gól utnul ve 31. minutě Boris Levickij. Ruský útočník se dostal do samostatného úniku a kličkou do forhendu procpal kotouč za gólmana Šimonů.

Hodonín vedoucí trefa nastartovala, dál se tlačil do zakončení. Zvýšit mohl Romančík, zkušený slovenský forvard ale v nájezdu na hostujícího brankáře neuspěl.

Na 2:0 upravil až v závěru druhé třetiny Hložánek. Jeho rána z levého kruhu zapadla přesně do protějšího rohu novojičínské brány.

Ďáblové se ale velmi rychle vrátili zpátky do hry o body. Pomohlo jim k tomu vyloučení Levického. Pouhé čtyři sekundy před druhou sirénou snížil pohotový Gebauer, jenž za Kořénka dorazil střelu Hrušky.

Nový Jičín pak hrál přesilovku i na začátku třetí třetiny, Drtiči ale těsný náskok uhájili. Vzápětí měli i štěstí, když Kafkova teč skončila na tyči.

Severomoravané se dál hnali za vyrovnáním. Velkou šanci zahodil Gebauer, který zblízka dorážel těsně vedle.

Hosté svůj nápor zužitkovali až v samotném závěru. Vyrovnání přinesla trefa Maliníka. Zkušený útočník uplatnil na brankovišti svůj důraz a po Kafkově přihrávce zblízka uklidil kotouč do sítě. Bleskový obrat pak završil v čase 57:11 Zdeněk, jenž využil srážky dvou domácích hráčů a napínavý duel rozhodl.

Hodonínu už nepomohla ani hra bez brankáře, power-play vyrovnání nepřinesla. Drtiči tak i přes dobrý výkon padli s Novým Jičínem i počtvrté v sezoně, tentokrát 2:3.

Druhá liga pokračuje zase ve středu, kdy se Drtiči představí na ledě Žďáru nad Sázavou.

2. hokejová liga, skupina východ, 28. kolo -

SHK Drtiči Hodonín – HK Nový Jičín 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 31. Levitskij (Janás, Miklík), 38. Hložánek (Komínek) – 40. Gebauer (Hruška), 54. Maliník (Kafka, Hruška), 58. Zdeněk (Sluštík). Rozhodčí: Held – Zapletal, Hübl. Vyloučení: 3:0. Využití: 0:1. Diváci: 431. Průběh zápasu: 2:0, 2:3.

Hodonín: Kořének (Malyschev) – Miklík, Sedláček, Hohl, Hefka, Mikulík, Škápik, Pchalin – Hložánek, Janás, Komínek, Růžička, Romančík, Handl, Lekeš, Levickij, Hrazdira, Marek. Trenér: Janás.

Nový Jičín: Šimonů (Galuška) – Holáň, Hruška, Foltýn, Kožený – Zdeněk, Gebauer, Maliník, Sluštík, Konečný, Štefka, Hilšer, Lehečka, Flok, Kafka, Kořenek. Trenér: Gebauer.