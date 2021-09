Ztrátu v první třetině ještě dokázali umazat, na tři inkasované branky v prostřední části už ale reagovat nedokázali. I když se hodonínští hokejisté při letošní soutěžní premiéře snažili výsledek zvrátit, nakonec do nové druholigové sezony vstoupili porážkou 3:5 na ledě Žďáru nad Sázavou. Za Drtiče skórovali Růžička, Komínek a Romančík.

Hodonínští hokejisté (oranžové dresy) na úvod nové sezony podlehli Žďáru nad Sázavou 3:5. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Bohužel zápas ve Žďáru jsme nezvládli. Na našem výkonu byl znát delší zápasový výpadek. O utkáni rozhodly naše špatné vstupy do první a druhé třetiny. Soupeř nám vždycky odskočil o dvě branky. Poprvé jsme to ještě stačili srovnat na 2:2, podruhé za stavu 4:3 nás srazil gól na 5:3 z metrového ofsajdu. Na to se ale vymlouvat nemůžeme. I tak si vytvořili spoustu brankových příležitostí, které jsme bohužel neproměnili. Třetí třetinu si domácí již pohlídali. Dnes jsme si nezasloužili brát body a jedeme domů s prázdnou,“ zhodnotil první letošní mistrovský duel kouč Drtičů Tibor Janás.