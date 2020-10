Druholigoví hodonínští hokejisté zvládli i třetí letošní domácí duel v řadě. Drtiči si po Opavě a Žďáru nad Sázavou před vlastním publikem poradili také s Novým Jičínem, nepříjemného soupeře ze severu Moravy přemohli 2:1 a v tabulce východní skupiny druhé ligy se bodově dotáhli na vedoucí Znojmo, které má ale odehráno o jedno utkání méně.

Předehrávku 5. kola dvěma přesnými zásahy rozsekl útočník Michal Romančík, který nejprve ve 27. minutě odpověděl na vedoucí trefu Lehečky a pak jednačtyřicet sekund před koncem základní části svým druhým gólem v zápase definitivně zlomil odpor Ďáblů a zajistil slováckému celku další tři body.

SHK Hodonín - HK Nový Jičín 2:1 Třetiny: 0:1, 1:0, 1:0. Branky a nahrávky: 27. Romančík (Komínek, Jirásek), 60. Romančík (Miklík) – 10. Lehečka. Rozhodčí: Maťašovský – Maloušek, Hübl. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 528. SHK Hodonín: Javůrek (Polášek) – Koubek, Sedláček, Jirásek, Kruckovyč, Fišera, Miklík, Vosátko – Leška, Medek, Krejčí, Havlát, Komínek, Dufek, Škvrně, Charvát, Lekeš, Hložánek, Balán, Janás, Romančík.

„Moc dobře jsme věděli, že nás čeká těžké utkání, protože Nový Jičín má konsolidovaný tým, který je dlouhou dobu pospolu, což u nás potvrdil. Soupeř hrál opravdu výborně. I ve Znojmě do poloviny zápasu vedl. My jsme si řekli, že musíme daleko víc bruslit a napadat. Utkání bylo po celou dobu vyrovnané, my jsme v závěru měli štěstí. Za výhrou jsme si ale šli. Naši kluci utkání zvládli velice dobře. Opravdu není jednoduché třetí zápas za sebou doma uhrát, nám se to však podařilo, za což jsme moc rádi. Kluci makali, dali do toho bojovnost, srdíčko. Soupeře mi pak bylo trošku líto, protože si nezasloužil prohrát,“ uvedl hodonínský kouč Tibor Janás.