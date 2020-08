Nový hlavní trenér Drtičů Tibor Janás měl kromě hrajícího asistenta Stanislava Balána a kapitána Tomáše Komínka na úvodním tréninku k dispozici další opory i řadu nováčků.

„Na začátek máme trošku starosti, protože někteří kluci jsou nemocní, další se připojí později. Počítáme s tím, že mužstvo budeme postupně doplňovat a že nás během dvou týmů bude kolem třiceti,“ uvedl hodonínský kouč Janás.

Úvodní tréninkovou jednotku na Zimním stadionu Václava Nedomanského absolvovalo osmnáct hráčů a tři brankáři. Další hokejisté se omluvili. „Zatím je předčasné se bavit o složení týmu a uzavírat soupisku. Hlásí se nám další hráči, čekají nás přípravné utkání. Určitě vyzkoušíme další kluky,“ říká šéfka Drtičů Jana Gajošová.

Nástup na ledovou plochu byl kvůli současné situaci ohledně pandemie koronaviru trošku netradiční. Hráči i členové realizačního týmu musí dodržet řadu hygienických opatření. Uvnitř stadionu musí mít všichni nasazené roušky, fanouškům je vstup zakázán. „I přes některé příkazy zůstáváme pozitivní. My se s koronavirem vyrovnáme,“ tvrdí Gajošová.

I když situaci nezlehčuje, karantény se nebojí. „Pokud budeme do ní muset jít, tak prostě budeme čtrnáct dnů doma. Přeložíme zápasy, o to bude sezona delší,“ říká. „Možná to dopadne tak, že si někdo konečně uvědomí, že je nesmysl začínat druhou ligu v polovině září. Nevidím problém hrát hokej klidně do konce dubna,“ přidává.

Samotní hokejisté situaci nijak zvlášť neprožívají a připravují se stejně jako v minulých letech. Trenér Janás svěřence nijak nešetřil. „Chceme být na sezonu dobře připravení, takže nejprve budeme nabírat objem. Tréninky budou bez kombinací. Budeme hodně bruslit a pracovat s kotoučem. Zaměříme se na činnosti jednotlivce, všechno ale budeme dělat v zátěži,“ říká trenér SHK Drtiči Hodonín.

Jihomoravané se na ledě sešli poprvé od poloviny března, kdy před prázdnými ochozy sehráli nešťastný domácí duel s Valašským Meziříčím. Čtvrtfinále play-off i celá sezona pak byla předčasně ukončena. „Pauza byla dlouhá. Na klucích je vidět, že se na led těšili. Budeme se snažit poskládat mužstvo tak, aby bylo konkurenceschopné, a aby splnilo naše předsezonní cíle,“ přeje si Janás.

Spoléhat se bude nejen na hrajícího asistenta, ale i na útočníka Tomáše Komínka, kterého zvolil kapitánem mužstva. „Důvěra trenérů i vedení klubu si vážím. Připadal bych si jako srab, kdybych řekl, že si céčko nevezmu. Přece jenom něco odehráno mám, takže ostatním klukům mohu něco předat,“ cítí devětadvacetiletý hokejista.

Opora Drtičů se ve volnu nijak neflákala. Naopak, pečlivě se připravovala pod dohledem kondičního kouče, taky se byla několikrát sklouznout na ledě. „Uvidíme, jak to bude vypadat v sezoně. Kolikrát se můžete připravovat, jak chcete, ale rozhodujíc bude, jak budete vypadat na ledě,“ ví dobře Komínek.

Na led a spoluhráče se těšil. „Skončili jsme dřív než normálně. Začali jsme už minulý týden, kdy jsme měli ostřejší tři tréninky na suchu, nyní začínáme konečně na ledě. vcidíme, jak to po té dlouhé době půjde,“ dodává Komínek.

Slovácký celek už tento týden čekají dva přípravné zápasy. Ve středu se Drtiči představí na ledě Žďáru nad Sázavou, o den později se venku utká s druholigovým nováčkem z Velkého Meziříčí. Oba duely začínají v osmnáct hodin.