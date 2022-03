Drtiči budou podporu věrných příznivců potřebovat, ve zbývajících třech domácích duelech si totiž moc ztrát dovolit nemohou. Ve druhé lize se udrží jenom jeden z trojice týmů, zbývají dva sestupují do krajské ligy.

Favorit se hledá těžko. I když Hodonín v základní části získal více bodů než Bílina ři Řisuty, síla protivníků se odhaduje jen velmi těžce. Drtiče čekají neznámí soupeři, o to pozornější musí být.

Drtiči znají program baráže o druhou ligu. V sobotu začínají doma s Bílinou

První záchranářská mise je na programu už v sobotu. „Bílina v prvním zápase doma vysoko porazila Řisuty 8:4, takže to pro nás bude těžké utkání. Soupeř vstoupil do baráže výborně, má se od čeho odrazit. My se na utkání připravujeme v malém počtu hráčů. I tak jsme ale odhodláni v utkání zvítězit,“ říká hodonínský trenér Tibor Janás.

„Jsme pokorní. Víme, že máme před sebou soupeře, který má svoji kvalitu a bude dobře připravený. Mužstvo má pohromadě bez větších zranění či nemocí. Naproti tomu my dál jedeme ve stejných kolejích jako po celou sezonu,“ pokračuje.

Zdravotní problémy má nejproduktivnější hráč druhé ligy Tomáš Komínek, fit není ani druhý nejlepší střelec týmu David Janás.

Tým navíc opustili Rusové Malyšev a Levickij, kteří se museli vrátit zpět do rodné země. Mladík Hrazdira je zase ve Zlíně, kde je k dispozici trenérům juniorky Beranů.

„On jíž za nás nastoupit nemůže,“ vysvětluje Janás, který věří, že extraligový tým pošle do Hodonína jiné mladíky.

Současný kádr Drtičů čítá pouze patnáct hráčů, kteří podstoupí závěrečnou baráž o setrvání ve druhé lize. „I tak uděláme vše pro to, aby druholigová licence zůstala v Hodoníně,“ slibuje Janás.