Zda se dá mužstvo do kupy do středečního utkání ve Žďáru nad Sázavou, zatím není jisté.

„Samozřejmě je to nepříjemné pro obě strany, ale jsem ráda, že jsme se s Valašským Meziříčím dokázali dohodnout. Spousta hráčů je nemocných, má virózu, naštěstí ne covid. Všem se omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení. Snad se kluci dají brzy do pořádku a zase budeme moct normálně hrát a trénovat,“ přeje si nejen šéfka SHK Drtiči Hodonín Jana Gajošová.

Hodonínští hokejisté vstoupí do nové druholigové sezony později. Sobotní úvodní utkání proti Valašskému Meziříčí, které se na Zimním stadionu Václava Nedomanského mělo hrát v sobotu 18. září, bylo totiž kvůli velké marodce v týmu Drtičů odloženo na 10. listopadu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.