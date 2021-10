Drtičům vypadl zraněný útočník Růžička, Janás vyzdvihuje přístup Matuly

Oba týmy dělí v tabulce východní skupiny druhé ligy osm bodů. Drtiči navíc mají k dobru domácí duel s Valašským Meziříčím, takže jejich pozice v boji o play-off není po nevydařeném vstupu do sezony úplně beznadějná.

Slovácký celek se však potřebuje chytnout. Začít proměňovat šance a střílet branky, jinak se z posledního místa neodrazí.

„I když se nám bohužel bodově nedaří a jsme zatím poslední, v domácím utkání se Žďárem bychom chtěli bodovat. Bohužel nám přibyla další zranění. Tentokrát je ze hry vyřazen Marek Růžička, který má problémy s kolenem. Uvidíme, jak dlouho bude mimo hru. Viróza zase trápí Davida Janáse. Když k tomu připočteme další dva dlouhodobě zraněného Lekeše a Hložánka, který se pozvolna zkouší vrátit do tréninku, tak počet útočníku je nedostačující,“ posteskl si hodonínský trenér Tibor Janás.

I přes nepříznivou situaci zůstává optimistou. „Více prostoru dostanou méně vytížení hráči,“ řekl.

V pondělí se navíc k týmu připojil útočník Dominik Matula. Zkušený hokejista by měl Drtičům ve složité době pomoct a mančaft nakopnout. „Z jeho návratu mám stejně jako další kluci, kteří jsou v týmu delší dobu, velkou radost. Dominik byl dlouhou dobu až do osudného zranění pevnou součástí SHK. Je úžasné, že i když si sám prošel nelehkým životním obdobím, jeho první myšlenka vedla k tomu, že nám chce pomoct a podpořit kluky, “ těší Janáse.

Přístupu zlínského odchovance si nesmírně cení. „Všichni víme, že hokej je jenom sport a není životně důležité, jestli vyhrajeme nebo prohrajeme, ale tenhle přístup a příběh Dominika je vyzvou pro všechny z nás a ukázka toho, jak velké srdce má a co je schopný obětovat, aby kamarádům, kteří se nacházejí na spodku tabulky, pomohl jen třeba tím, že obleče stejný dres. Mám radost z toho, že je tady s námi i tehdy, když se nedaří,“ prohlásil Janás.

Plameny zatím střídají lepší zápasy s těmi horšími, až na výprask v Brně s Kometou v žádném další utkání nepropadli a po osmi kolech jsou s jedenácti body pátí.

„Vždycky to samozřejmě může být lepší, ale jsem celkem spokojený. Škoda jen posledního utkání s Novým Jičínem, kde si ale myslím, že jsme nebyli horším týmem. Z venkovních utkání jsme ale mohli vytěžit více bodů, to je pravda, protože některé zápasy byly dobře rozehrané,“ uvedl v rozhovoru pro klubový web generální manažer SKLH Žďár nad Sázavou Martin Nečas.

Také jednoznačným cílem celku z Vysočiny je postup do play-off, tedy skončit do čtvrtého místa. „Cokoliv jiného by byl neúspěch,“ míní Nečas.

„ Za mě je super, že jsme se po prvním zápase sezony, který jsme měli dobře rozehraný, ale prohráli jsme jej, navíc přišli o čtyři zraněné hráče, rychle zvedli. Kluky to nerozhodilo a ustáli ten začátek,“ těší Nečase.