Drtiči zvítězili na ledě soupeře teprve podruhé v sezoně, první venkovní triumf si připsali 2. října v Opavě. Plameny přemohli letos poprvé.

Na středeční těsné výhře 3:2 se brankami podíleli Levitskij, Janás a Handl. Pro mladého útočníka to byla vůbec první trefa v dresu Hodonína. Ruský forvard skóroval potřetí za sebou. Slovácký celek se přiblížil předposlednímu Velkému Meziříčí na šest bodů, takže pořád je o co hrát!

Trenér SHK Janás oproti předcházejícím dvěma zápasů sestavu postrádal zraněného útočníka Růžičku. Začátek zápasu byl vyrovnaný, ani jeden z týmů si v úvodních deseti minutách žádnou velkou šanci nevypracoval. Bezbrankový stav vydržel až do 15. minuty.

Pak se tečí prosadil Chlubna a Plameny šly do vedení.

Drtiči mohli rychle vyrovnat, ale domácí brankář Čáp si střelou Hohla poradil. Opora Žďáru pak kryla i další pokusy Hodonína.

Slovácký celek udeřil až na začátku prostřední části. Přesilovku po vyloučení Macka ještě nezužitkoval, ale krátce po návratu domácího zadáka na led se trefil Levitskij a bylo to 1:1. Mladý ruský forvard skóroval ve třetím utkání v řadě.

Nováček krajské soutěže je šestý. Pomýšleli jsme ale výš, zní ze Svatobořic

Plameny po obdržené brance přidaly, hned si mohly vzít vedení zpět, ale Kořének spoluhráče při šanci Chlubny parádním zákrokem podržel.

Vzápětí byl vyloučen Romančík a Drtiči šli do čtyř. Soupeř ale zahrál vysokou holí a poměr hráčů na ledě se srovnal. I skóre zůstalo po úniku Wasserbauera stejné.

Klíčové chvíle Drtičů přišly zase na začátku třetí třetiny. Nejprve završil osmým gólem v sezoně Janás, hned po něm se premiérovou brankou v modrooranžovém dresu blýskl Handl.

Obě trefy dělily pouhých šestnáct vteřin. Hodonín mohl zaskočeného protivníka definitivně dorazit, ale Hrazdira mířil jen do tyče!

Plameny se po drsných úderech zbrchaly, závěr ještě zamotaly. Kontaktní branku vstřelil v 52. minutě Čermák, kterému asistoval Wasserbauer, nejproduktivnější hráč východní skupiny druhé ligy.

Hodonínští ale poctivým a obětavým výkonem vedení už nepustili. Domácí sice v závěru odvolali brankáře, při power-play ale na vyrovnání nedosáhli.

V čase 59:59 navíc sudí Kohoutek nařídil proti Drtičům za úmyslné posunutí branky trestné střílení, výtečný Kořének ale složitou chvíli zvládl a nájezd Gregara kryl!

Zklamání z umístění, přesto důvěra v tým. Nikoho nového neoslovíme, zní z Baníku

Drtičům ke třem bodům pomohla i disciplína. V zápase vyfasovali jen dva tresty, soupeř šel za katr dokonce jenom jednou.

Parta kouče Janáse se pokusí středeční venkovní triumf potvrdit i v sobotu doma proti Kopřivnici. Zápas 31. kola východní skupiny druhé ligy začíná na Zimním stadionu Václava Nedomanského v obvyklých sedmnáct hodin.

2. hokejová liga, východní skupina, 30. kolo -

SKLH Žďár nad Sázavou – SHK Drtiči Hodonín 2:3, (1:0, 0:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 15. Chlubna (Vašíček, Adam), 52. Čermák (Wasserbauer) – 22. Levitskij (Romančík, Janás), 42. Janás (Sedláček), 43. Handl (Hefka). Rozhodčí: Kohoutek – Nechvátal, Štěrba. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 300. Průběh zápasu: 1:0, 1:3, 2:3.

Žďár nad Sázavou: Čáp (Sláma) – Čermák, Pleva, Macek, Vašíček, Půža, Váňa – Jícha, Gregar, Wasserbauer, Čermák, Bureš, Štola, Prokš, Adam, Chlubna, Procházka. Trenér: Sobotka.

Hodonín: Kořének (Malyschev) – Miklík, Sedláček, Hohl, Hefka, Mikulík, Škápik, Pchalin – Hložánek, Janás, Komínek, Růžička, Romančík, Handl, Lekeš, Levickij, Hrazdira, Marek. Trenér: Janás.

TRENÉR DRTIČŮ JANÁS: ZLOM NASTAL PO VYROVNÁNÍ, TÝM UKÁZAL CHARAKTER!



„Po nešťastném domácím utkání s Novým Jičínem jsme si s kluky řekli, že uděláme maximum proto, abychom ztracené tři body vrátili nazpět do Hodonína, což se nám podařilo. Do utkání nezasáhl Růžička, a tak jsme proti favorizovanému Žďáru nastoupili se třemi formacemi. Domácím patřil úvod zápasu. Měli platonickou převahu, postupem času se však hra vyrovnala. Soupeři vyšel signál. Poprvé branku ještě nedali, podruhé už ale mířili nepokrytým hráčem přesně k tyči a šli do vedení 1:0. Ve druhé třetině při nás konečně stálo i štěstí, když nahozený kotouč od hrazení Levitskym skončil za zády domácího gólmana. V té chvíli nastal zlom. Vytvářeli jsme si další šance, dobře jsme bruslili, byli na kotouči a hráli to, co chceme. Do třetí třetiny jsme vletěli. Důraznou hrou jsme domácí zatlačili do úzkých. Plameny nestačily bruslařsky a my dvěmi přesnými zásahy utkání otočili. Nejdřív Janás dal po úniku a dorážce gól 2:1a v dalším střídání Handl přesnou střelou k tyči zvýšil na 3:1. Poté jsme chytrou hrou domácí Žďár drželi na uzdě. Pět minut před koncem z přečíslení šli domácí na kontakt, my jsme si již závěr utkání pohlídali a domů vezeme tři body. Kluci dřeli, bojovali a chtěli ukázat, že s Jičínem jsme body ztratili i kvůli panu rozhodčímu, který by se jim měl za svůj výkon omluvit. Náš tým naopak v dnešním zápase ukázal charakter.“



Trenér SHK Drtiči Hodonín Tibor Janás