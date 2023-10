Hodonín - Hokejisté Hodonína se po středeční smolné porážce ve Vyškově vrátili zpět na vítěznou vlnu. Svěřenci trenéra Aleše Bachánka v 9. kole východní skupiny druhé ligy udolali domácí Šumperk 4:3 po prodloužení a udrželi kontakt s týmy z popředí tabulky. Sobotní duel rozhodl v 61. minutě Novák.

Hokejisté Hodonína slaví další výhru v letošní sezoně. | Foto: SHKM Baník Hodonín

„Pro nás to byl těžký zápas. Mohli jsme to dotáhnout do tříbodového vítězství, ale jsme rádi i za dva body," uvedl Bachánek.

Hostující kouč znovu litoval neproměněných příležitostí. „Spálili jsme zase několik velmi dobrých šancí, na druhé straně nás podržel výbornými zákroky Dominik Piták. Pořád se nemůžeme dostat do střelecké pohody a pak se nám pořád vkrádá na hokejky nervozita," prohlásil kouč Baníku.

Utkání mezi Draky a Drtiči nabídlo svižný hokej s šancemi na obou stranách, padnout nakonec mohlo i více gólů, ale gólmani vytáhli několik výborných skvělých zákroků.

Slovácký celek v úvodní části góly Jakuba Němce a Adama Bachánka otočil nepříznivý stav na svou stranu, ale Draci ve druhé části srovnali. Když pak čtyři a půl minuty před třetí sirénou dal David Polesný třetí gól zeleno-černých, vypadalo to, že si Jihomoravané odvezou z Jeseníků tři body.

„Možná jsme byli o něco lepší, ale ve druhé třetině jsme měli velkou spoustu vyloučení a jsme rádi, že jsme všechno ustáli bez inkasované branky. Ve třetí třetině se vrátili do zápasu a dali jsme vedoucí branku. Bohužel jsme vzápětí dostali gól na 3:3, což jsou chyby, které mrzí," uvedl Bachánek.

Ostuda i za hranicemi. Zlín je k smíchu, z fotbalistů si utahují i hokejisté

Draci bleskově srovnali a utkání muselo do prodloužení. To po 32 vteřinách ukončil vítěznou brankou Matěj Novák a na Slovácko putují dva cenné body za výhru 4:3 po prodloužení.

„Dnes to byl z naší strany heroický výkon. Zápas jsme dohrávali pouze v patnácti lidech. První třetina stála za starou belu. Tam jsme byli velmi nespokojení, protože jsme hráli vyloženě pasivně. Druhou třetinu jsme se trošku zvedli. Byli jsme důslednější a měli jsme rychlejší přístup k soupeři. Třetí třetina pak byla nabitá emocemi. Vypadalo to blbě, naštěstí se ale rychle vyrovnalo. A nechybělo mnoho, abychom ten zápas ještě dotáhli k vítězství," hodnotil duel šumperský kouč Michal Mikeska.

„V prodloužení jsme mysleli, že máme druhý bod, nakonec se však potvrdilo klasické pravidlo nedáš, dostaneš. Myslím si, že to dnes bylo takové nahoru dolů. Soupeř byl ale dobře připraven, dobře bruslil a věděl o sobě. Byl to opravdu těžký protivník. Nejvíc mě asi mrzí pětiminutová přesilovka, kterou jsme odevzdali a šli jsme si to tam jen tak zapinkat," dodal zklamaně.

Hodonínské hokejisty nyní čeká čtyřzápasová série domácích utkání. To nejbližší odehrají ve středu proti Žďáru nad Sázavou.