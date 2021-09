Před zápasem svěřence nabádal, aby zjednodušili hru, více se tlačili do brány. „Pokud se ale chceme prokombinovat až do gólu, tak proti výborně bránícímu týmu, který nám nedal kousek ledu ani prostor, šance na úspěch je minimální,“ řekl Janás.

„Předem chci soupeři pogratulovat soupeři k výhře. Hosté byli týmovější, šli si za výhrou víc než my. Taky se vyvarovali hrubých chyb,“ uvedl trenér Hodonína Tibor Janás.

Ani napodruhé to nevyšlo. Hodonínští hokejisté po úvodní prohře ve Žďáru nad Sázavou neuspěli ani doma proti Kopřivnici, soupeři ze severu Moravy podlehli 2:4 a dál čekají na první body. Ty nepřinesly ani dvě trefy útočníka Davida Dobši, který srovnal v první i druhé třetině, ale závěr vyšel lépe Tatře.

