V dohrávce 29. kola proti vedoucímu týmu východní skupiny prohrávali po dvou třetinách už 0:3. Drtiči se ale nevzdali a středeční duel dvěma brankami Tomáše Komínka pořádně zdramatizovali. Bojující domácí v hektickém závěru sahali dokonce po vyrovnání, na prodloužení ale nedošlo, triumf hostů završil jedenáct vteřin před koncem střelou do opuštěné hodonínské klece Kozubík.

Zatímco Bobři si upevnili první příčku, Drtiči zůstávají poslední, navíc na Kopřivnici a Velké Meziříčí ztrácejí už devět bodů.

Drtiče další ztráta bolí, protože neodehráli vůbec špatné utkání a favoritovi místy pořádně zatápěli. Domácím patřil vstup do zápasu, měli více ze hry. Vypracovali si vyložené šance, ale v zakončení se trápili.

Okamžitě po úvodním vhazování se dostal do samostatného úniku Komínek, nejproduktivnější hráč východní skupiny druhé ligy ale proti brankáři Slovákovi neuspěl.

Bobři s přibývajícími minutami otupili nápor protivníka a vyrovnali hru. Hosté se chvíli zastřelovali a v 11. minutě udeřili. Po Křivohlávkově přihrávce se prosadil ex-Drtič Finsterle.

Ještě v první třetině mohl výsledek srovnat Hefka, hodonínského útočníka ale bravurně vychytal Slovák.

Slováckému celku patřil i začátek prostřední části. Po přečíslení pálil Komínek, ale gólman Bobrů skvěle zasáhl.

Slovák si pak poradil i s šancí Hložánka, Romančík zase po Mikulíkově střele netrefil odkrytou bránu.

V tu chvíli už ale hostí vedli 3:0. V čase 30:29 se podruhé v zápase prosadil ve skvělé formě hrající Finsterle, o chvíli později mířil přesně i další bývalý hodonínský hráč Dobša.

V závěru druhé třetině měl ještě velkou šanci hostující Křivohlávek, ale Kořének spoluhráče výtečným zákrokem podržel.

Bobři drželi tříbrankový náskok až do padesáté minuty. Hosty v úvodu třetí třetiny zbytečně oslabil obránce Gabrhelík, který za napadaní protihráče vyfasoval trest na pět minut plus do konce utkání.

Drtiči zkratu bývalého parťáka využili, Komínek v dlouhé přesilovce snížil na 3:1.

Jihomoravané vycítili šanci, dál se rvali o body. Naději na zvrat přiživil Komínek, jenž svojí druhou brankou dostal protivníka pod ještě větší tlak.

Skvělý Kořének dlouho držel Drtiče ve hře o body. Derby ale patřilo Kometě

Domácí to v závěru zkusili bez brankáře v šesti, power-play jim ale vyrovnání nepřinesla. I když po Škápíkově ráně kotouč poskakoval v brankovišti Valašského Meziříčí, puku se zmocnil Kozubík a ten upravil na konečných 2:4.

Oba týmy se utkají už v sobotu na Valašsku, kde je na programu duel 36. kola.

2. hokejová liga, skupina východ, dohrávka 29. kola -

SHK Drtiči Hodonín - HC Bobři Valašské Meziříčí 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 51. Komínek (Růžička, Škápik), 57. Komínek (Hložánek, Škápik) – 11. Finsterle (Křivohlávek, Andris), 31. Finsterle (Andris, Jenáček), 32. Dobša (Jenáček), 60. Kozubík. Rozhodčí: Goňa – Blažek, Peluha. Vyloučení: 5:3. Využití: 1:0. Diváci: 369. Průběh zápasu: 0:3, 2:3, 2:4.

Hodonín: Kořének (Malyšev) – Sedláček, Mikulík, Škápik, Pchalin – Lekeš, Marek, Hrazdira, Hložánek, Handl, Janás, Levitskij, Komínek, Růžička, Hefka, Romančík. Trenér: T. Janás.

Valašské Meziříčí: Slovák (Růžička) – Ďurkáč, Kamas, Vosátko, Báchor, Gabrhelík, Jenáček, Holiš – Finsterle, Weintritt, Dobša, Křivohlávek, Andris, Vavřík, Stodůlka, Kozubík, Pořický, Vávra, Apolenář, Kuchařík. Trenér: L. Plšek