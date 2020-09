Zápas s Opavou se vám povedl, dal jste dva góly. Patříte mezi střelce od mládí, nebo branky spíš vyplynuly ze hry?

Dva góly jsou fajn, ale pro nás je důležitá výhra. Já to měl vždycky tak padesát na padesát. Záleží, co trenéři ode mě čekají a jaké mám úlohy v týmu.

Co říkáte na současný tým Drtičů? Hodně lidí Hodoníni kvůli špatné přípravě podceňuje…

Tým máme dobrý, vhodně poskládaný. Je tady takový mix mladých i starších hráčů, což je jedině dobře. Věřím, že všichni tu chceme vyhrávat a budeme pro to dělat vše, co je v našich silách. To, že nás někteří lidé podceňují, je pro nás jenom dobře. Alespoň na nás není takový tlak.

Upřímně, není pro vás druhá liga málo?

Já beru všechno tak, jak je. Teď jsem v Hodoníně a budu dělat všechno pro to, abychom byli úspěšní a já spokojený.

Co jste říkal na atmosféru? Na utkání bylo pět set diváků. Šlo poznat, že fanoušci musí dodržovat opatření a nesmí třeba při zápase stát?

Atmosféra byla super, předčila moje očekávání. Myslím, že opatření nijak neovlivnila kulisu zápasu. Lidé fandili i tak. A my jim za to moc děkujeme.

Jste synovcem Martina Havláta. Jaký spolu máte vztah?

Máme spolu dobrý vztah, voláme si. A když je v Česku, tak se vídáme podle toho, jak je čas. Já už to ani moc nevnímám. Občas si někdo rýpne, ale naučil jsem se to přecházet.

Patříte mezi odchovance Komety. S kým jste v Brně nastupoval, kterých úspěchů si nejvíce vážíte?

Za ty roky jsem nastupoval s hodně kluky, ale nejvíc jsem toho asi odehrál s Kubou Čejkou a Radimem Ferdou. Nejvíc si vážím titulů v dorostu a v juniorce. Je nesmírně náročné dojít až na vrchol.

Jak vzpomínáte na zápasy v mládežnické reprezentaci?

Moc jsem jich neodehrál, ale vždy to byla pro mě čest reprezentovat.