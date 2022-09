Přípravný hokej -

SHKM BANÍK HODONÍN - HC DUKLA SENICA 12:1 (3:1, 4:0, 5:0). Branky a nahrávky: 11. Němec (Polesný, Štědrý), 14. Charvát (Dufek, Bartes), 18. Směřička (Charvát, Dufek), 23. Bartes (Charvát), 29. Kučera (Hložánek, Peš), 30. Krejčiřík (Matějka), 40. Matějka (Popelka, Škápik), 41. Sajdl (Peš, Hložánek), 45. Peš (Sajdl, Hložánek), 48. Škápik (Peš, Dufek), 51. Charvát (Dufek), 56. Polesný (Rauš, Medek) - 11. Mikolášek (Kotzman). Vyloučení: 2:4, navíc Jarolín (SEN) 5+OK. Využití: 2:0. Střely: 45:27. Diváci: 591. Průběh utkání: 0:1, 12:1.

Hodonín: Holík (Dolíška) - Rauš, Polesný, Škápik, Směřička, Kališ, Kučera, Němec - Sajdl, Peš, Hložánek - Popelka, Matějka, Krejčiřík - Medek, Charvát, Dufek - Štědrý, Bartes, Polák. Trenér: Radko Křivinka.

Senica: Čagan (30. - 44. Barčák) - Horváth, Kotzman, Mikéska, Fian, Záviš, Štefanka, Melicher, Vaškovič, Jarolín, Dolinajec, Baran, Funtek, Mikolášek, Daniel, Konečný, Pavlík, Čulen, Demian. Trenér: Martin Ondrovič.

Jeho tým sice v 11. minutě inkasoval jako první, přesto ale bleskově srovnat a rozjel svůj gólostroj. „Chtěli jsme navázat na minulý zápas se Skalicí, což se nám podařilo. Začátek byl od nás možná trochu laxnější, mysleli jsme si, že to půjde samo a dostali jsme první gól. Rychle jsme srovnali a dostali se zpět do zápasu. Napadali nám tam nějaké góly a potom už se hrálo daleko lepší,“ uvedl hodonínský obránce Ľubomír Škápik.

Jihomoravané po první třetině vedli 3:1, v prostřední části nasázeli soupeři další čtyři góly a nakonec Senici potupili tuctem branek.

„Skalica má větší ambice než Senica, taky hraje o soutěž výš, ale oba týmy si byly svojí hrou podobné. V sestavě měly šikovné a dobře bruslící hráče, o to víc si cením toho, že jsme se dokázali v obou zápasech prosadit a utkání zvládnout,“ prohlásil Křivinka.

Kouče Baníku mrzelo jenom zranění obránce Němce po zbytečně tvrdém zákroku hostujícího Jarolína, který šel za katr na na dvě plus pět minut.

„Nechci nikoho obviňovat z úmyslu, k hokeji to patří. Je to škoda, ale vyplynulo ze hry,“ míní Křivinka. „Doufám, že nejen on, ale i další kluci budou v pořádku a do dalších zápasů připravení,“ přeje si.

Hodonínští hokejisté před sebou mají poslední přípravný zápas před novou druholigovou sezonou. V generálce na mistrovské boje vyzvou v úterý 20. září domácí Velké Meziříčí.