„Herně jsme byli lepší, měli víc pohybu. Konečně se projevilo to, že jsme přes Vánoce dobře potrénovali. Čtrnáct dnů jsme opravdu hodně tvrdě pracovali. V předcházejících duelech na nás byla znát únava, ale teď to nás spadlo,“ všiml si hodonínský trenér Aleš Bachánek.

2. hokejová liga, 29. kolo

SHKM BANÍK HODONÍN - HC ISMM KOPŘIVNCE 8:2 (3:1, 3:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 8. Polesný (Peš, Yarovinsky), 15. Romančík (TS), 18. Sajdl (Matějka, Krejčí), 23. Yarovinsky (Peš), 27. Charvát (Romančík, Rauš), 33. Škápik (Yarovinsky, Krejčiřík), 41. Charvát (Romančík), 54. Yarovinsky (TS) - 2. Indrst (Gola, Pindel), 45. Velecký (Indrst). Rozhodčí: Šico - Bartek, Voznica. Vyloučení: 7:5. Využití: 3:0. Diváci: 875. Průběh utkání: 0:1, 7:1, 7:2, 8:2.

Hodonín: Dolíška (Zollpreister) - Vyrůbalík, Rauš, Šmach, Polesný, Škápik, Kališ, Němec - Romančík, Dufek, Charvát - Krejčiřík, Peš, Yarovinsky - Sajdl, Matějka, Krejčí - Bartes, Bořuta, Štědrý. Trenér: Aleš Bachánek.

Kopřivnice: Kubáň (27. Baldik) - Kyselý, Bartošák, Bail, Marek, Már - Urban, Suchý, Gola, Sluštík, Indrsst, Kleniar, Pindel, Velecký, Barčák, Fojtík, Pargáč. Trenér: Ladislav Majkus.

Kouč SHKM zůstal i po jednoznačném triumfu nohama pevně na zemi, byť výkony jsou nyní daleko lepší než na začátku sezony. „Chceme se nachystat na závěr sezony,“ říká Bachánek.

Na Slovácku už se tak o udržení ve druhé lize nikdo nestrachuje, všichni myslí jenom na play-off. „My jsme ale až doteď přemýšllei nad tím, abychom nespadli,“ přiznává Bachánek.

„Spíše jsme se dívali dozadi a pracovali na tom, abychom se dostali tam, kde nyní jsme. Samozřejmě chceme jít co nejvýš, co nejdál, ale je otázka, zda to půjde,“ přidává zkušený kouč.

Tatra má účast ve vyřazovacích bojích jistou, na jihu Moravy ale herně i výsledkově propadla. „Domácí byli dravější, hladovější po vítěství. Náš přístup nebyl dobrý. Nehráli jsme dobře,“ uznal hostující trenér Ladislav Majkus.

Kopřivnici ani nepomohlo, že se už ve druhé minutě dostala po trefě Indrste do vedení. Baník totiž ještě v první třetině třemi góly výsledek otočil.

Obrat zařídili Polesný, Romančík a Sajdl. Gólové hody pokračovaly i ve druhé části, po které Bachánkova parta vedla už 6:1.

Poslední část se tak dohrávala už jen z povinnosti, ale žádná nuda to nebyla. Exceloval hlavně Yarovinsky. Třiadvacetiletý Rus s finským pasem završil triumf Hodonína v 54. minutě excelentně provedeným trestným střílením.

„To, co předvedl, bylo něco neskutečného,“ vysekl spoluhráči poklonu obránce Baníku David Polesný. „Podobné věci dělá hlavně na tréninku, kde to zkouší a hraje si. V zápase to předvedl na sto procent. Je to pro nás velká posila. Díky němu jsme zřejmě konečně našli střelce,“ pochvaluje si.

Zdroj: Youtube

Skvěle ale hráli i další domácí borci, kteří si vyslechli zasloužený potlesk téměř devíti stovek diváků.

„Byl to úplně diametrálně odlišný zápas od středy. Kopřivnice na rozdíl do Velkého Meziříčí s námi chtěla hrát hokej. Tlačila se dopředu, což nám vyhovuje,“ uvedl Polesný. „Hlavní bylo, že jsme dodržovali systém, což byl klíč k úspěchu. Za mě to byl super zápas,“ dodal Polesný.

Hodonínští hokejisté ve druhé lize vyhráli potřetí za sebou a úspěšnou sérii se pokusí protáhnout i ve středu na ledě Vyškova.

Zdroj: Youtube