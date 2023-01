Domácí hokejisté nastoupili do středečního šlágru proti vedoucímu Znojmu ve speciálních fialových dresech, které po náramně vydařeném utkání půjdou do internetové aukce. Kompletní výtěžek pak zástupci klubu věnují hemodialyzačnímu středisku hodonínské nemocnice na podporu boje proti rakovině.

„Jsme rádi, že na atraktivního soupeře přišlo tolik diváků. V sobotu by jich bylo třeba ještě víc, ale my si vážíme každého fanouška a snad se akce povede,“ uvedl sportovní manažer Baníku Hodonín Martin Vyrůbalík.

2. hokejová liga, 32. kolo -

SHKM BANÍK HODONÍN – APTEC ORLI ZNOJMO 2:1 PO SAMOSTATNÝCH NÁJEZDECH (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 13. Čechmánek (Němec, Bořuta), rozhodující nájezd Yarovinsky - 26. Jenáček (Mareš). Rozhodčí: Blaha - Bubela, Bezděk. Vyloučení: 5:8. Bez využití. Diváci: 1564.

Hodonín: Šurý (Doliška) - Miklík, Škápik, Němec, Šmach, Rauš, Kučera - Sajdl, Bartes, Dobša, Bořuta, Sedlák, Krejčiřík, Charvát, Yarovinsky, Krejčí, Romančík, Čechmánek, Bárta. Trenér: Aleš Bachánek.

Znojmo: Groh (Žajdlík) - Jenáček, Stránský, Kloz, Sedláček, Mareš, Tejnor - Kotrba, Sklenář, Beránek, Čermák, O. Svoboda, Kalčík, Špaček, Pigl, Šťovíček. Trenér: Jiří Beroun.

S myšlenkou uspořádat tuto akci si vedení slováckého klubu pohrávalo už v roce 2020, tehdy ale plány zhatila předčasně ukončená sezona. Letos už se ale vše podařilo zrealizovat.

V krátké historii prvního týmu Baníku jde už o čtvrtou podobnou aukci. V předchozích třech se podařilo vydražit dresy za téměř sto tisíc korun.

„Ještě když jsme hráli krajskou ligu, chtěli jsme něco takového vymyslet, zabránil nám to však covid. Ve druhé lize nám to přišlo ještě smysluplnější. Ke vzbuzení pozornosti nám pomohl i hodně atraktivní soupeř,“ pochvaluje si Vyrůbalík.

Na Zimní stadion Václava Nedomanského nakonec dorazilo téměř šestnáct stovek diváků. Nadprůměrná návštěva viděla napínavou bitvu, kterou nakonec rozsekly až oblíbené nájezdy.

V první sérii neuspěli Romančík ani Čermák, ve druhé poslal Baník do vedení povedeným blafákem Čechmánek.

Klíčovou trefu obstaral Yarovinsky, který znovu ukázal, jak moc má šikovné ruce. Znojemského gólmana Groha vymíchal naprosto dokonale a dal vzpomenout na slavný nájezd legendárního Švéda Petera Forsberga z roku 1994.

Za stavu 2:0 neuspěli hostující Beránek a domácí Dobša. Kapitán Orlů Šťovíček pak sice snížil, ale Pigl stejně jako před ním Němec neuspěl a z ochozů tryskala euforie.

Baník jako teprve druhý tým v sezoně dokázal skolit Orly a dál živí naději na play-off.

Domácí přitom šli do utkání bez řady opor. Chyběli nejen hrající manažer Vyrůbalík, jenž má ruku v sádře, ale i kapitán Peš, Dufek, Matějka, či Polesný. I proto vedení klubu zareagovalo na velkou marodku v týmu a na soupisku dopsalo tři mladíky.

Jedním z nich byl i osmnáctiletý syn olympijského vítěze z Nagana Jakub Čechmánek. Kromě zlínského juniora si premiéru v hodonínském dresu odbyl také David Dobša z prvoligového Přerova. Dalším nováčkem je Denis Bárta. Hodonínský odchovanec nyní působí v Kometě Brno, proti Znojmu ale vypomohl mateřskému oddílu.

„Byli jsme hodně oslabení. Chybělo nám snad sedm nebo osm hráčů, což bylo dost znát, ale zase kluci, co s námi byli poprvé, hráli velice dobře a i díky nim jsme vyhráli,“ prohlásil Šmach.

Absence opor přinesly hodonínským funkcionářům kvůli speciálním dresům komplikace. „S kluky jsme si říkali, že máme smůlu, když to vyšlo právě na tento zápas. Museli jsme na dresech přelepovat jmenovky, ale kluci, kteří byli ochotni přijet a pomoct nám, to zvládli velice dobře,“ těší Vyrůbalíka.

Středeční duel měl smutný i slavnostní začátek. Oba týmy nejprve společně s diváky uctily památku zesnulého bývalého hráče Hodonína Stanislava Kytlici staršího, aby pak sledovali starostu města Libora Střechu, jak vhazuje úvodní buly. „Podobné věci žádný hráč nemá kvůli prostojům moc rád, ale ale zase je to na dobrou věc, takže jsme to s kluky v kabině uvítali. Doufáme, že se vybere co nejvíc peněz,“ přeje si nejen Šmach.

Další zápas sehrají hokejisté Hodonína v sobotu doma proti Havířovu.