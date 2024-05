Kyjov ožije hokejem. Finále mistrovství světa se bude promítat na letním kině

Bude to hokejový svátek. Nedělní finále mistrovství světa v hokeji, do kterého po sobotní výhře 7:3 nad Švédskem postoupilo Česko, mohou sledovat fanoušci i na letním kině v Kyjově. Vedení města to v sobotu oznámilo na svém facebookovém profilu.

Kyjovské letní kino bude promítat finále mistrovství světa mezi Českem a Švýcarskem. | Foto: Deník/Radek Cihla