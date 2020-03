Napřed zažil euforii, potom rozpaky a nakonec velké zklamání. Takový byl závěr letošní sezony pro kapitána druholigových hodonínských hokejistů Petra Jurču.

Hodonínský kapitán Petr Jurča se dostal v play-off do formy, kterou už nemohl prodat. | Foto: Deník / Miroslav Pergl

Část letošní sezony promarodil, o to víc se těšil na zápasy play-off, které jsou pro všechny hokejisty vyvrcholením sezony. Jenže nakonec z toho byly jen tři zápasy čtvrtfinálové série s Valašským Meziříčím. „Je to velké zklamání, že to takhle dopadlo, pořád to ještě rozdýchávám. Zvlášť když jsem se konečně dostal po zranění opět do herní pohody. Ve druhém zápase se mi podařilo vstřelit hattrick, a to ještě tak, že jsem v závěru zápasu vyrovnával na 4:4 a pak přidal rozhodující gól v prodloužení. To byly parádní pocity! Naopak další zápas byl hrozný, protože jsme museli hrát bez diváků. Bylo to strašně zvláštní a už bych to nechtěl nikdy zažít,“ tvrdí sedmatřicetiletý útočník.