Tři čtvrtfinálové série Krajské ligy ledního hokeje ovládli favorité, kteří skončili v základní části na vyšší příčce tabulky. Pouze SHKM Hodonín dokázal postoupit z pozice papírové outsidera. Oba dramatické duely s Uničovem vyhrál shodně 5:4 po prodloužení.

Hokejisté SHKM Hodonín (v bílých dresech) vyřadili ve čtvrtfinále Krajské ligy Uničov. | Foto: Adam Krátký

V prvním čtvrtfinále se na gól sice čekalo skoro do poloviny zápasu, ale „Nuda v Uničově“ se určitě nekonala. Baník v zápase ani jednou neprohrával, domácím Orlům se však podařilo třikrát srovnat skóre. Naposledy v čase 59:54, kdy Handl vyrovnal na 4:4 a poslal zápas do prodloužení. To po necelé minutě ukončil čerstvě třiadvacetiletý Patrik Lidák, který stylově oslavil své narozeniny a rozhodl o vítězství SHKM 5:4 po prodloužení.