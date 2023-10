Měl velkou motivaci ukázat se. Brankář SHKM Dominik Piták přišel do Hodonína před letošní sezonou právě z Opavy. Proti bývalému klubu se vybičoval k výtečnému výkonu.

Hodonín - Slezan Opava 2:1 | Video: Roman Brhel

Soupeři zneškodnil pětatřicet střel, inkasoval jediný gól a byl klíčovou postavou hokejistů Baníku v sobotním zápase se Slezanem, který slovácký celek ovládl 2:1 a ve východní skupině druhé lize drží po sedmi kolech pátou pozici.

Hodonínský trenér Aleš Bachánek si výhry nad Opavou právem považoval. „Byl to z obou stran kvalitní a bojovný zápas. Soupeř hrál velmi dobře, hodně mě překvapil," přiznal po sobotním utkání, ve kterém diváci viděli spoustu šancí na obou stranách.

Brankáři Piták se Slížem se ale činili. „Byli výteční," vysekl poklonu gólmanům Bachánek.

S kolegou souhlasil také kouč Slezanu Pavel Zdráhal. „Oba brankáři předvedli výborné výkony, ale my jsme nedali stoprocentní šance, které se prostě dávat musí," prohlásil na klubovém webu.

Branky začaly padat až v prostřední části. Domácí tým poslal ve 23. minutě do vedení Dobiáš, jenž se prosadil ve vlastním oslabení.

Opavští ale skóre bleskově srovnali. Ranou pod břevno se prosadil Kadula.

„Povedlo se nám konečně dát první gól, ale nechali jsme soupeře rychle a lacino srovnat," posteskl si Bachánek.

Hosté mohli dokonce jít do vedení, ale střelu z pravého kruhu zastavila levá tyč Pitákovy svatyně.

Jinak byla hra rozkouskovaná, plná faulů a trestů. „Druhá třetina byla v závěru hodně rozháraná, ale myslím si, že v poslední části jsme byli o něco lepší a ten gól jsme si zasloužili," je přesvědčený Bachánek.

Na zakončení musí Drtiči dál pracovat. „Už se ani nechci bavit o tom, kolik tutovek jsme schopni spálit. Pořád čekáme, kdy se ta naše smůla v zakončení konečně otočí na naši stranu," prohlásil trenér Baníku.

Rozhodující moment zápasu přišel v čase 50:33. Hostující Häring před mantinelem podrazil ve velké rychlosti jedoucího obránce Hodonína a výsledkem byl kromě tvrdého nárazu také pětiminutový trest. Dlouhou přesilovku zužitkoval Luža.

„Danielovi nic vyčítat nebudu, on si to vyčítá sám," poznamenal Zdráhal.

„Druhá věc je, že takových soubojů je za zápas tisíc, teď to bohužel takto špatně dopadlo. Dan je z toho sám nešťastný. Nakonec ale ještě mohl být de facto za hrdinu, jak už jsem říkal, během toho oslabení jsme ten zápas klidně mohli zlomit v náš prospěch," přidal kouč Slezanů.

Hosté měli předtím v oslabení několik tutovek. Kadula ale v úniku neuspěl, brejk správně nevyřešili ani Štindl s Dobšou. Slezan se v závěru snažil o vyrovnání, Drtiči už těsný náskok uhájili.

„Myslím, že jsme byli lepším týmem. Zápas byl po celou dobu zbytečně nervózní, my jsme se bohužel kolikrát zabývali věcmi, které stejně člověk neovlivní. Ubránili jsme deset oslabení včetně dvou minut pět na tři, nakonec rozhodlo pětiminutové vyloučení, při kterém jsme přitom měli dvě tutovky nejprve my. Bez gólů se vyhrát nedá, ale určitě jsme dnes nebyli horším týmem. Když to sečtu, viděl jsem v našem výkonu spoustu pozitiv a kluky jsem pochválil," dodal Zdráhal.

Hokejisté Hodonína další zápas sehrají ve středu ve Vyškově.