Slovácký celek klesl na devátou příčku a pokud si chce ve své premiérové druholigové sezoně zahrát ve vyřazovacích bojích, musí v závěrečném 44. kole bezpodmínečně bodovat v Havířově a přitom doufat v zaváhání Nového Jičína nebo právě Slezanu.

„Nechci se k tomu vyjadřovat, ale v Kopřivnici a i teď s Opavou nám sebrali body, které nám asi budou chybět,“ cítí trenér Baníku Aleš Bachánek.

Po posledním souboji cítil křivdu. Výkon rozhodčích se ne líbil ani domácímu útočníkovi Vojtěchovi Krejčiříkovi, jenž proměněným nájezdem rozsekl napínavý duel.

„Bohužel kvůli rozhodčím se to utkání zdramatizovalo,“ míní hokejista Hodonína. „Nesmyslně nás vylučovali. Bohužel to šlo až do nájezdů,“ štve Krejčiříka.

Remízu po šedesáti minutách brali více hosté ze Slezska. „Pořád nám ale bod chybí,“ upozorňuje opavský kouč Aleš Tomášek.

S výkonem mužstva byl i přes prohru v nájezdech spokojený. „Samozřejmě ke konci jsme měli i štěstí, ale celkově to byl z obou stran výborný zápas,“ říká.

„Všichni vědí, o co se hraje, a takhle se k tomu přistupovalo. Diváci také vytvořili solidní rachot. I když jsme prohráli, chci naše kluky pochválit. Všichni bojovali. Jen je škoda, že jsme nevyužili přesilovku čtyři na tři v prodloužení, protože trestné střílení už je kdo s koho,“ pokračuje.

V nájezdech byli na domácí straně úspěšní Peš a Vojtěch Krejčiřík, zatímco za Opavu se trefil pouze Káňa.

„Tento nájezd se mi povedl už v Opavě, teď jsem ho zopakoval, i když ve Žďáru mi nevyšel. Naštěstí se to tentokrát dopadlo dobře,“ oddechl si Krejčiřík.

Začátek ale patřil Slezanu, který šel v 8. minutě po trefě Stuchlíka do vedení. „Chyba byla, že jsme dostali brzy gól, protože jsme chtěli hrát zezadu a na nulu. Pak jsme se do toho nemohli dostat, vstřelit branku. Postupem času však byla naše hra lepší. Celkově jsme odvedli dobrý a bojovný výkon,“ uvedl Bachánek.

Slovácký celek dokázal výsledek na přelomu druhé a třetí třetiny po gólech Yarovinského a Romančíka otočit. Hosté sice skóre srovnali, ale Yarovinský druhou trefou vrátil Hodonínu vedení.

Jihomoravané ale o důležité tříbodové vítězství přišli při opavské powerplay.

O dvou posledních postupujících týmech do letošních vyřazovacích bojů se tak rozhodne až v posledním 44. kole.

„Loni jsme to neměli ve svých rukách, teď ano. Pokud si to poděláme, tak jedině sami. Hráči si to uvědomují, takže do toho dáme všechno,“ slibuje Tomášek.

Jeho tým ve středu čeká rozjetý Vyškov. Hodonín jede do Havířova a Nový Jičín doma vyzve předposlední Žďár nad Sázavou. Radovat se budou jednom dva týmy ze tří.

2. hokejová liga, 43. kolo -

SHKM BANÍK HODONÍN - HC SLEZAN OPAVA 4:3 PO SAMOSTATNÝCH NÁJEZDECH (0:1, 1:0, 2:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 39. Romančík (Peš, Škápik), 42. Yarovinsky (Romančík, Šmach), 56. Yarovinsky (Peš, Šmach), rozhodující nájezd Krejčiřík - 8. Stuchlík (Rousek, Šindelář), 53. Vašenka (Thiel), 60. Kadula (Stuchlík, Šindelář). Rozhodčí: Rapák – Bubela, Mikšík. Vyloučení: 10:11. Využití: 1:0. Střely: 27:32. Diváci: 909.

Hodonín: Šurý (Zollpriester) - Polesný, Šmach, Škápik, Vyrůbalík, Foltýn, Rauš, Němec - Krejčiřík, Peš, Yarovinsky - Štědrý, Dufek, Krejčí - Sajdl, Matějka, Romančík - Bořuta. Trenér: Aleš Bachánek.

Opava: Sotlar (Vítek) - Pachula, Thiel, Vojtovič, Štěpánek, Ludvík, Šindelář, Věntus - Beránek, Káňa, Kadula, Buršík, Rousek, Malina, Vašenka, Horný, Stuchlík, Štindl, Krupa, Danielčák. Trenér: Aleš Tomášek.