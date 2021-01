I když se restartu druhé ligy nedočkal, patří mezi optimisty, kteří věří v lepší zítřky. Také ale dobře ví, že situace není dobrá a nejbližší budoucnost sportu příliš nepřeje. „Finance na hokej nejsou a bude ještě hůř,“ myslí si někdejší poctivý obránce.

Co říkáte na to, že se ani letošní sezona nedohraje? Čekal jste to?

Ani náhodou. Po loňském předčasném konci nikdo z nás v klubu nečekal, že se bude situace z loňska opakovat. Bohužel taková je realita dnešních dnů. Trvá to dlouho a je to nepříjemné nejen pro sport, ale i pro veškeré společenské dění, které je v osobním životě součástí nás všech.

Nebere vám současná divná doba chuť a energii angažovat se dále ve sportu?

Samozřejmě situace, která tu je, sportu rozhodně nic nepřidá a každý vnitřně včetně hráčů si pohráváme s myšlenkou, co dál. Je to frustrující, neustálé čekání na restart soutěže a další možný vývoj v příští sezoně. Je možné, že spousta kluků se už do hokeje nevrátí. Za sebe můžu jen říct, že věřím v lepší zítřky, že se hokej znovu rozjede a já budu dál součástí sportu, který máme všichni rádi.

Dá se další nedohraná sezona vůbec hodnotit?

Pokud mám být upřímný, hodnotit sezonu po šesti nebo sedmi utkáních a předčasném konci je hodně smutné. Od května jsem společně s kolegou Balánem skládal mužstvo, které mělo mít svou tvář, kvalitní výsledky. Chtěli jsme stabilizovat kádr i do dalších sezon. Vytvořit mužstvo, které bude úspěšně reprezentovat Hodonín v soutěži. Myslím, že se nám po strastiplném srpnu plném nemocí či zranění podařilo dát kádr dohromady. Sezonu jsme rozehráli velmi dobře, a i když jsme byli hodně podceňovaní, ukázali jsme, že můžeme pro jakýkoliv tým být nepříjemným soupeřem. Nakonec nás to vyhouplo na druhou pozici v tabulce, takže velmi krátkou sezonu jen s pár odehranými zápasy mohu hodnotit se smíšenými pocity. Řekl bych, že sezona byla výsledkově úspěšná, ale má hořkou pachuť předčasného konce.

I přes mizernou přípravu jste vstup do sezony zvládli, po šesti kolech měli dvanáct bodů. Výsledky asi byly nad očekávání, že?

Ano. Jak jsem již zmínil, v srpnu to byla mizérie. Ale já i v tu dobu věřil, že nás těžká situace, která nás postihla s tolika zraněními, nemocnými a pracovně vytíženými hráči, dá dohromady. Upevní vnitřní vztahy a semkneme se v jeden tým, který v sezoně udělá kvalitní výsledky a bude úspěšný, což se potvrdilo. I v těch málo zápasech kluci odvedli výbornou práci. Na ledě ukázali velké odhodlání a touhu odedřít každé utkání. Za to jim chci touhle cestou poděkovat.

Hráči mají od začátku října volno. Jste s nimi v kontaktu? Dohlížíte na ně, aby zůstali v kondici a nějakým způsobem se udržovali?

S kluky jsem byl v kontaktu od října. Všichni jsme jen čekali na restart soutěže, kterého jsme se bohužel už nedočkali. Každý z nich ale hraje hokej dlouho. Ví, že se musí sám dobře kondičně připravit, aby mohl rovnou naskočit na led.

Plánujete, že se po rozvolnění opatření sejdete a budete trénovat třeba na suchu?

To je už spíš otázka na vedení klubu, jelikož ročník 2020/21 předčasně skončil, takže se tým musí nachystat na novou sezonu a od května začít se suchou přípravou. Samozřejmě pokud to dovolí situace ohledně koronaviru. Kteří hráči a trenéři u toho budou, je už věcí paní Gajošové a vedení SHK. Tímto bych nejen jí, ale i celému realizačnímu týmu poděkoval za podporu a spolupráci.

Kapitán Komínek zamířil na hostování do Prostějova. Byl zájem i o další kluky?

O kluky zájem byl a je, ale všichni chodí do práce a někam daleko dojíždět za hokejem pro ně není v danou chvíli jednoduché. Spousta z nich řeší budoucnost, chtějí mít alespoň jistotu práce. Ale právě s Komínem (Tomáš Komínek – pozn. red.) jsem v kontaktu a jsem rád, že pokračuje ve vyšší soutěži. Věřím, že se v Prostějově bez problémů uplatní a bude pro tým přínosem. Pěnčík a Podlaha hrají rovněž v Prostějově. Balán dostal nabídku ze Skalice, Nedvěd odešel do Itálie. Svoji budoucnost řeší i Romančík. Určitě má možnosti dál pokračovat v této sezoně. Takže o kluky zájem je, což je příjemné zjištění. Jenom to dokazuje, že o hráče, které jsem tu chtěl, je zájem i jinde v klubech.

Asi je to hodně předčasné, ale změní se kádr pro příští sezonu hodně?

Určitě změní. Nikdo neví, co bude dál a jaké důsledky předčasného konce to bude mít. Osobně bych udržel jádro mužstva a kluky, kteří prokázali herní i povahové vlastnosti. S některými se asi klub rozloučí. Bude jen záležet na trenérovi, které hráče dál přivede a jak vhodně mužstvo doplní. Samozřejmě vše závisí i na finančních možnostech klubu.

Už víte, kdo nebude v Hodoníně pokračovat?

Teď je ještě předčasné hovořit o tom, kdo skončí nebo kdo dál tady nebude pokračovat. V březnu a dubnu se uvidí.

Jakým směrem se bude hodonínský hokej dál ubírat? Budě těžké to zase nastartovat, obnovit činnost?

Jsem přesvědčený o tom, že příští sezona se normálně odehraje. Už teď je ale jasné, že situace nebude vůbec jednoduchá. Restart soutěží určitě nastane, ale spousta klubů bude řešit finanční ztráty z této sezony a některé z nich budou bojovat o vlastní přežití. Věřím, že SHK Hodonín dál zůstane na druholigové mapě, že vedení celou situaci zvládne a bude se normálně hrát i v příští sezoně.

Máte velkých strach, že ubude peněz, fanoušků a že úroveň nejen v Hodoníně půjde dolů?

Jednoznačně bude současná situace kolem covidu mít vliv na celý sport, nejen na hokej. Sport se z toho bude těžce zvedat. Finance na hokej nejsou a bude ještě hůř. Proto doufám, že hodonínský hokej přežije, ale jakou úroveň po covidu budou soutěže příští rok mít, nikdo asi teď neřekne. Snad se ale Českému svazu podaří restartovat všechny soutěže.

Český hokej na tom není příliš dobře, což ukázalo i mistrovství světa dvacítek. Co jste říkal na vystoupení českého týmu?

Je to jen můj názor, můj pohled a nechci se nikoho dotknout nebo dělat chytrého a všeználka. Určovat, co se má, nebo nemá dělat, na to jsou tady kompetentnější lidé, větší odborníci. Ale na vaši otázku odpovím bez strkání hlavy do písku. Nechci být za každou cenu loajální a dělat, jak vše dobře funguje. Na vystoupení dvacítek na mistrovství světa nemůžu kromě bojovnosti shledat něco pozitivního. Za top pěti týmy zaostáváme absolutně ve všem. Ať jsou to herní dovednosti jednotlivců, technika bruslení, dovednosti práce s hokejkou. A v čem asi nejvíc, tak v kreativitě a v rychlosti. Tam jsou rozdíly bohužel propastné. Pád mládežnického hokeje v Česku je dlouhodobý, úroveň stále klesá. V mládežnických soutěží opravdu musí dojít k radikálním změnám. Hlavně ke snížení počtu týmů v nejvyšší juniorské soutěži sportovní cestou na dvanáct až čtrnáct celků, a zredukování počtu akademií. Tím se v mládežnickém hokeji konečně vytvoří konkurenční prostředí.

Potěšil vás alespoň Radek Kučeřík, hodonínský odchovanec a jeden z lídrů týmu?

Radka jsem sledoval už na loňském mistrovství světa. Z mého pohledu udělal výkonnostní progres. V našem týmu byl jedním z nejvíce vytěžovaných obránců. Je to poctivý kluk, důrazný bek. Umí přitvrdit, zlepšil práci v situacích jeden na jednoho v předbrankovém prostoru. Jak říkám, je to jeden z nejlepších obránců v českém týmu. Ale na druhé straně mezi našimi zadáky a hráči z top pěti zemí jsou velké výkonnostní rozdíly. Obránci Ameriky a Kanady jsou hotoví hráči. Úžasní bruslaři s výbornou technikou. Umí skvěle řešit situaci jedna na jedna, jsou kreativní v útočném pásmu. Rozdíly jsou opravdu velké. I tak ale přeji Radkovi aby se mu dařilo. Když bude na sobě dál pracovat, třeba o něm ještě uslyšíme.

Jak hodnotíte hodonínskou mládež? Nejsou tři hokejové subjekty v jednom okresním městě až příliš?

Jsem přesvědčen o tom, že tři kluby v jednom městě je na dnešní dobu nesmysl. Jeden subjekt zaštiťuje mládež, druhý má muže v krajském přeboru a klub SHK zase dlouhodobě nastupuje ve druhé lize. Jsem toho názoru, že Hodonín si zaslouží jeden silný tým v mužském hokeji s koncepcí postupu do vyšší soutěže. Neprotěžuji SHK ani SHKM, aby to nikdo nepochopil, že agituji právě za klub, ve kterém jsem nebo byl. Jde mně o Hodonín, o fanoušky, kteří si za ty roky zaslouží chodit na opravdu kvalitní hokej a první ligu. Chci, ať je tady zase hokej, který má úroveň a na který zase budou chodit houfy fanoušků. Jestli má některého příznivce těšit hokej v Krajském přeboru nebo chodit na stejné týmy ve druhé lize a kde se šestkrát utkání s jedním mužstvem, nevím … Bohužel všechna kvalitní mužstva jsou už v první lize. Také mládež bychom měli vychovávat pro kvalitní soutěže. Aby aby zase odchovanci klubu měli mít možnost nastoupit v první lize a hrát za Hodonín. Top hráči ať klidně jdou do Komety, Zlína a dalších extraligových klubů, ale ať se jednou mají kam vrátit nebo kde mohou hostovat. Když to jde v Přerově, Prostějově a dalších klubech, může to jít i tady.

Bohužel v Hodoníně to zatím drhne …

Krajsky přebor mužů je tu třetím rokem. Má za sebou taky nedokončenou sezonu. Jaký přínos do budoucna to bude mít, musí posoudit vedení toho subjektu. Já říkám, ať je tu jeden klub mužů s ambicí na postup do první ligy. Ať se netříští dotace města do tří subjektů, nedějí se žabomyší války, protože na to vždy doplatí jen hokej v Hodoníně a fanoušek. Jak už jsem říkal někdy dříve, v minulosti měl mládežnický klub Shkm svá družstva v žákovské lize úrovně A, dnes bohužel hrajeme béčkové soutěže. Úroveň dorostu a juniorů je poslední roky nedostačující. Na druhé straně třeba právě Radek Kučeřík prošel hodonínskou mládeží, takže to jde pracovat a vychovávat kluky pro vrcholový hokej. Pokud bude široká členská základna, v mládeži počty dětí na úrovni a budeme mít kvalitní soutěže, jsem přesvědčený o tom, že můžeme zcela reálně vychovávat kluky pro dospělý hokej. Závěrem přeji hodonínskému hokeji mnoho úspěchů v roce 2021. Ať se fanoušek opět baví hokejem, ať vychováváme hráče, kteří budou reprezentovat Hodonín i v jiných klubech a ať se co nejdříve uskuteční sen všech fanoušků a všichni společně se zase sejdeme na zápasech první ligy, kterou na Zimním stadionu Václava Nedomanského dříve hrávali takoví borci, jako Říha, Buřič, Čechmánek, Čajánek a mnozí další.

LIBOR KOPL