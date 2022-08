Kromě se se gólově prosadili také Jan Štědrý, Matej Pisarovič a Jakub Němec.

Hostující trenér Radko Křivinka úvodní triumf v letní přípravě nijak nepřeceňoval.

„Byl to zápas tří úplně odlišných třetin. V první části jsme byli lepším týmem, ale spoustu šancí jsme nedotáhli do gólového konce, za což jsme byli v závěru třetiny potrestáni. Ve druhé periodě nás soupeř přejel, úplně jsme přestali hrát, nic jsme si neplnili. I když jsme ve třetí třetině brzy dostali další gól, tak jsme se dokázali do zápasu vrátit, skóre otočit a zvítězit. Pro psychiku kluků je to určitě dobře, ale pořád je to jenom přípravný zápas. Ty důležité utkání teprve přijdou,“ připomíná kouč SHKM Baník Hodonín.

Slovácký celek úvodní přípravný duel zvládl i bez brankáře Holíka a zkušených obránců Škápíka se Šmachem, za domácí nastoupili i bývalí hráči Hodonína Komínek, Romančík, Hohl, Sedláček či Mikulík.

Ani jejich přítomnost ale Vyškovu k výhře nestačila. „Vedli jsme 3:1, ale nakonec prohráli 3:4, což je nám samozřejmě líto,“ uvedl domácí trenér Michal Konečný.

„První půlku zápasu jsme hráli na dvě lajny, v půlce jsme to protočili a bylo vidět, že nám v této fázi hry docházejí síly. Utkání nám ale ukázalo spoustu věcí, na kterých musíme dál pracovat. Na to je ale ještě do začátku sezony spousta času. Měli jsme tam pěkné okamžiky, ale předvedli jsme i spoustu chyb. To ale k hokeji patří. My si musíme zvyknout na naše nové hřiště a věřím, že to pro nás časem bude výhoda,“ je přesvědčený známý kouč.

Úvodní část skončila nerozhodně 1:1. O první gól Baníku se postaral v 15. minutě po Kališově přihrávce Jan Štědrý. Soupeř srovnal chvíli před koncem první periody.

Druhá třetina nabídla pouze jednu trefu. Branku inkasoval Ondřej Dolíšek, jenž přesně v polovině utkání nahradil v hodonínském brankovišti Izraelce Tichona.

Vyškov sice v úvodu závěrečné části odskočil na 3:1, hosté ale výsledek parádně otočili. Nejprve se prosadil mladý slovenský útočník Pisarovič, vyrovnání zařídil po parádní individuální akci dobře hrající obránce Jakub Němec.

Rozhodující přinesla trefa Mravy v 56. minutě.

Hodonínští hokejisté sehrají další přípravný zápas příští čtvrtek 18. srpna doma proti Havlíčkovu Brodu. Utkání na Zimním stadionu Václava Nedomanského začíná v osmnáct hodin.