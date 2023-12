Hodonínská mise útočníka Jiřího Karafiáta je u konce. Pětadvacetiletý forvard po polovině základní části druhé ligy opouští Slovácko, míří na sever Moravy, do Havířova. U svého nového zaměstnavatele se bude hlásit už v pondělí.

Útočník Jiří Karafiát skončil v Hodoníně a přestupuje do Havířova. | Foto: SHKM Baník Hodonín

„Jirka nás požádal o uvolnění do klubu s ambicemi na postup do vyšší ligy, a protože naše předsezonní dohoda byla jasně dána, nechtěli jsme mu v žádném případě v ničem bránit. V právě dokončené první části sezony splnil přesně to, co jsme od něj očekávali. Byl produktivní a také byl jedním ze stěžejních hráčů nejen v přesilových hrách. Nebude úplně snadné zalepit po něm díru, ale věřím, že se s jeho ztrátou tým popere. Samozřejmě se již poohlížíme po doplnění kádru. Děkujeme Jirkovi za vše, co pro Baník odvedl, přejeme mu v jeho další kariéře hodně štěstí a rádi jej v Baníku kdykoliv znovu uvidíme,“ řekl k odchodu Jiřího Karafiáta manažer Baníku Martin Vyrůbalík.

Zlínský odchovanec odehrál své poslední utkání v dresu Hodonína v sobotu na ledě Valašského Meziříčí. Celkem za Baníku startoval ve 22 soutěžních zápasech, ve kterých si připsal celkem 21 kanadských bodů.

Se třinácti góly byl nejlepším střelcem týmu. Další branky už bude přidávat v barvách havířovského Azetu.

S bývalými spoluhráči se potká už v sobotu 16. prosince, kdy Baník zajíždí právě na led lídra východní skupiny druhé ligy.