Hodonínští hokejisté slaví dvacetiny. Přijet má i Kempný

Dvacet let. Přesně tak dlouho už Sportovní hokejový klub mládeže Hodonín figuruje na hokejové mapě. A takové výročí je potřeba náležitě oslavit! V pátek 20. srpna proto bude od rána až do večera patřit Zimní stadion Václava Nedomanského slavícím hokejistům. Třešničkou na celodenním programu bude exhibiční zápas SHKM Hodonín (All Stars + Odchovanci) versus HC Olomouc.

Na hodonínském ledě by se měl představit i Michal Kempný, vítěz Stanley Cupu s týmem Washington Capitals. | Foto: ČTK

Den věnovaný oslavě 20. výročí vzniku klubu odstartuje už v 9 hodin ráno, kdy se proti sobě postaví mladší žáci SHKM Hodonín a nedalekého Uherského Ostrohu. Následovat bude souboj starších žáků, poté se do akce dostanou hráči 4. a 5. třídy a na úplný závěr bude k vidění souboj nejmenších hokejistů z kategorie 2. a 3. třída. Kromě toho budou před zimním stadionem pro děti připraveny atrakce jako skákací hrad, stiga hokej nebo hokejová střelnice, na kterých se budou moci dostatečně vyřádit. Zlatým hřebem celého slavnostního dne bude od 17 hodin exhibiční hokejové klání, v němž proti sobě nastoupí All Stars team + odchovanci SHKM Hodonín proti A-týmu extraligového HC Olomouc. „Když jsme přemýšleli, koho si k tomuto utkání pozvat, byla Olomouc celkem jasnou volbou. A jsem moc rád, že vedení Olomouce i kluci na tuto nabídku bez váhání kývli,“ říká manažer A-týmu SHKM a bývalá dlouholetá opora HC Olomouc Martin Vyrůbalík. Hodonín vyhrál v Lanžhotě i podruhé. Tentokrát v deseti Přečíst článek › V domácím dresu budou k vidění hodonínští rodáci, kteří se dokázali prosadit v nejvyšších hokejových soutěžích. Fanoušci se mohou těšit například na hrajícího manažera SHKM Martina Vyrůbalíka, obránce Ondřeje Šmacha, útočníky Stanislava Balána a Petra Obdržálka nebo zadáka Radka Kučeříka. Představí se ale i další naši odchovanci jako jsou brankáři Martin Holík a Marek Štipčák a další mladé hodonínské pušky. A chybět nebude ani vítěz Stanleyova poháru Michal Kempný! Hosté by měli přijet se všemi hlavními oporami. V bráně by neměl chybět slovenský reprezentant Branislav Konrád, v zadních řadách budou tvrdit muziku Jiří Ondrušek a Jan Švrček, o nebezpečí před hodonínskou bránou se bude určitě starat velezkušený Rostislav Olesz, Lukáš Klimek nebo Lukáš Nahodil. A třeba s sebou Kohouti přivezou i čerstvou megaposilu Davida Krejčího. Mužstvo SHKM nastoupí do utkání ve výročních dresech, speciálně navržených a vyrobených jen pro tuto příležitost. „Od prvopočátku jsme byli jasně rozhodnutí, že dresy následně dáme do aukce, jejíž výtěžek poputuje na dobrou věc. Nejdřív jsme si lámali hlavu nad tím, kam přesně peníze poslat… Čtvrtek 24. června ale nakonec rozhodl za nás. Všechny peníze, které na této exhibici a následné dražbě jako klub utržíme, pošleme na náš transparentní účet TORNÁDO,“ prozrazuje Vyrůbalík. Na transparentní účet, na který mohou stále přispívat všichni, kdo chtějí a mohou pomoci, bude vložen nejen výtěžek z aukce dresů, ale také ze vstupného (150,- Kč) a z prodeje slosovatelného zápasového zpravodaje, který tentokrát nabídne opravdu zajímavé ceny. JAN HOCHMAN