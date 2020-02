Hosty za důležitou výhrou nasměroval v závěru první třetiny Kovářů, náskok Plamenů pak navýšili Jícha s Chlubnou. Slovácký celek se snažil výsledek zvrátit, ale ve třetí třetině inkasoval čtvrtý gól a bylo definitivně po nadějích. Gólman Žďáru Sláma pochytal všechny střely i šance soupeře a udržel čisté konto. Drtiči neskórovali vůbec poprvé v sezoně.

„Kdybychom hráli ještě dva dny, tak gól asi stejně nedáme. Jenom snaha prostě někdy nestačí. Žďár hrál chytře, dobře zezadu a po brejkových akcích trestal naše chyby. Soupeře navíc podržel brankář. My jsme si taky vytvořili nějaké šance. Hlavně v přesilovkách jsme měli spoustu střel i dorážek, ale puk jsme do sítě nedostali. Naopak soupeř ztrestal každou naši chybu. Možná to vyzní divně, ale třetí třetina se se hrála pouze na jednu branku. My musíme nepříjemnou porážkou skousnout, k hokeji i takové výsledky patří," uvedl k utkání hodonínský trenér Michal Konečný.

V dalším kole hostí Drtiči v sobotu od půl čtvrté Opavu.

SHK Hodonín - SKLH Žďár nad Sázavou 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 18. Kovářů (Bureš), 21. Jícha (Wasserbauer, Čermák), 33. Chlubna (Čermák, Wasserbauer), 46. Gregar (Kovářů). Rozhodčí: Maťašovský – Maloušek, Hübl. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. Diváci: 885. Průběh utkání: 0:4.

SHK Hodonín: Kubáň (Javůrek) – Ševčík, Věžník, Slabý, Miklík, Janošek, Sedláček, Horák – Dobiáš, Jurča, Leška, Charvát, Polák, Hložánek, Fajkus, Janás, Pröschl, Komínek, Krejčí, Mlynář.

SKLH Žďár nad Sázavou: Sláma (Čáp) – Černohorský, Pleva, Spálovský, Kadleček, Kališ, Jenáček – Jícha, Medek, Kovářů, Bureš, Kunstmüller, Wasserbauer, Čermák, Gregar, Chlubna, Heinrich.