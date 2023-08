Hokejisté druholigového Hodonína první přípravný duel před novou sezonou výsledkově nezvládli. Baník v úterním utkání podlehl slovenským Topoľčanům 0:4. Dva góly za hosty vstřelil Surový, po jedné brance přidali Plochotnik se Šándorem. Domácí střelci vyšli naprázdno.

Hokejisté Hodonína na úvod přípravy podlehli slovenským Topoľčanům 0:4. | Foto: SHKM Baník Hodonín

Trenér Hodonína Aleš Bachánek ovšem nedělal po úvodní porážce žádné závěry. „Chtěl jsem vidět hlavně hráče, které tady máme na zkoušku. Musíme probrat, co tam bylo dobře nebo špatně. Pro nás to bylo těžké. Hráli jsme na tři lajny. První dvě dostali volno, nastoupí až zítra,“ líčí Bachánek.

Hodonín nastoupil do utkání se spoustou hráčů, kteří jsou na Slovácku na zkoušce. Z aktuální soupisky SHKM nastoupilo pouze deset hokejistů, včetně dvou brankářů.

„Výborně se ukázali junioři. Je možné, že se podívají do sestavy i během sezony. Nyní i s nimi máme v kádru jednatřicet hráčů. Teď jde o to mančaft nachystat a vybrat hráče. První tři formace máme hotové, teď budeme hledat hlavně borce do čtvrté lajny,“ říká Bachánek.

Vedení Baníku skladbu kádru neustále řeší, v hledáčku jsou i hokejisté z Chance ligy či ze zahraničí. „Něco máme rozjednáno, sezona je strašně daleko, takže se ještě může stát spousta věcí,“ dodává Bachánek.

Fotbalovým nadějím Hodonína vstup do žákovské ligy vyšel. Bodovaly se Zlínem

Na hostech byly vidět nejen větší zkušenosti, ale i rozehranost, což se projevilo nejen na skóre, ale i v převaze na ledě. Topoľčany soupeře ve druhé třetině přestřílely 10:2. Baník si během zápasu vypracoval několik velmi dobrých příležitostí, ale gólmana Vojvodu nepřekonal.

Už ve středu se Bachánkova družina vydá ke druhému přípravnému duelu, který je na programu opět od osmnácti hodin na trnavském zimním stadionu.

Přípravný hokej -

SHKM BANÍK HODONÍN - HC TOPOĽČANY 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 19. a 60. Surový, 33. Plochotnik, 50. Šándor. Rozhodčí: Schenel - Hübl, Smetková. Vyloučení: 8:6. Využití: 0:2. Střely: 16:32. Diváci: 379.

Hodonín: Dolíška (Piták) - Švejda, Bílek, Mikula, Vícha, Sedláček T., Sedláček D., Rauš, Němec - Kraut, Dufek, Plastinin - Laciga, Bachánek, Krejčí - Huňady, Sedlák, Kuba - Weintritt. Trenér Aleš Bachánek.

Topoľčany: Vojvoda (Beke) – Urban, Gaťar, Bartakovics, Matej, Pánik, Plochotnik, Ingeli, Dosek, Sedlák, Molnár, Gergel, Cútt, Šándor, Kučera, Bečka, Novák, Legalin, Piačka, Bystričan, Surový. Trenér: Roman Stantien.