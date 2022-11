„Klobouk dolů před kluky, že to nevzdali a rvali se až do konce. V prodloužení tam byly šance na obou stranách, nakonec došlo až na nájezdy, ve kterých jsme byli šťastnější a díky tomu vezeme domů dva body,“ prohlásil trenér Baníku Radko Křivinka.

2. hokejová liga, 12. kolo -

SKLH Žďár nad Sázavou - SHKM Baník Hodonín 4:5 po samostatných nájezdech (2:1, 2:1, 0:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 4. Bureš (Kotlík), 19. Štěpánek (Rohlík), 25. Štěpánek (Bureš), 25. Gregar - 10. Dufek (Romančík, Vyrůbalík), 24. Popelka (Štědrý, Charvát K.), 42. Dufek (Vyrůbalík, Charvát M.), 57. Medek (Matějka, Vyrůbalík), rozh. náj. Matějka. Rozhodčí: Maťašovský - Štěrba, Viskot. Vyloučení: 4:4, navíc Kotlík (ZNS) 5+OK, Kališ (HOM) 5+OK. Využití: 1:1. Střely: 28:28. Diváci: 333. Průběh utkání: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 4:2, 4:5.

Žďár nad Sázavou: Nečas (Sláma) - Pleva, Macek, Grauer, Svoboda, Půža - Kotlík, Štola, Adam, Gregar, Wasserbauer, Michalčuk, Vaňkovský, Rohlík, Štěpánek, Bureš, Pilný. Trenér: Martin Sobotka.

Hodonín: Dolíška (25. Zollpriester) - Šmach, Polesný, Škápik, Němec, Vyrůbalík, Kališ, Rauš - Janás, Matějka, Krejčí - Krejčiřík, Peš, Medek – Dufek, M. Charvát, Romančík – K. Charvát, Štědrý, Popelka. Trenér: Radko Křivinka.

Jeho týmu odveta na ledě Žďáru vyšla. Ale byl to boj. Zeleno-černí už tradičně museli dohánět manko, ve druhé části dokonce tekli o dva góly, ale nakonec těžkou šichtu zvládli a domácí Plameny uhasili ledovou sprchou.

Baník po dvou třetinách prohrával na Vysočině 4:2, v poslední části se mu ale podařilo nejprve snížit a v závěru základní hrací doby ve dvojnásobné početní výhodě i srovnat na 4:4.

Dvakrát se trefil Aleš Dufek., po jedné brance přidali Adam Popelka a Robin Medek. „Zase jsme dostali rychlý gól, ve druhé části nám pak soupeř odskočil na rozdíl dvou branek. Nám se naštěstí povedla poslední třetina, ve které jsme vstřelili dva góly,“ hlásil Křivinka.

Hosty nakopla i výměna gólmana ve 25. minutě po čtvrtém inkasovaném gólu. Náhradník Zollpriester na rozdíl od kolegy Dolíška neinkasoval a spoluhráče podržel.

Soupeř dobře rozehraný duel nedotáhl, před vlastním publikem bral nakonec jenom bod. „Na konci druhé třetiny jsme měli pětiminutovou přesilovku, ve které jsme úplně ztratili hlavu. Pomalu jsme nevystřelili, a ještě jsme v ní málem sami inkasovali,“ nechápal trenér Žďáru nad Sázavou Martin Sobotka.

„Místo toho, abychom v té dlouhé přesilovce dali soupeři jeden – dva góly, odskočili na 5:2 nebo 6:2, tak jsme na začátku poslední třetiny dostali gól na 4:3 a pak… To co se stalo v závěru, to je neomluvitelné,“ čílil se.

Zlomový moment přišel v čase 54:12. Domácí Kotlík sestřelil v rohu obranného pásma Baníku Zollpriestera, který vyrazil k vyhozenému kotouči. Sudí za tento zákrok vyloučil žďárského forvarda na pět minut plus do konce utkání.

Baník tak dostal obrovskou možnost na vyrovnání. Ta se ještě zvýšila, když byl na trestnou odeslán další domácí borec a Baník hrál celé dvě minuty v pěti proti třem.

„Takový faul, pět minut před koncem… pak jdeme ještě smolně do tří a toho soupeř využil k vyrovnání,“ poznamenal Sobotka.

„No a nájezdy, to už je pak loterie, soupeř dal dva, my jeden a Hodonín tak bere dva body,“ říká.

„Je to škoda, takhle hloupě doma zbytečně přicházíme o body a může nás to pak mrzet v boji o playoff,“ ví dobře.

Hodonínští hokejisté mají o víkendu volno. Další zápas druhé ligy sehrají příští středu doma proti Havlíčkovu Brodu.