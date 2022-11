Na Zimním stadionu Václava Nedomanského zase vládla dobrá nálada. Slovácký celek bodoval počtvrté za sebou a pomalu se dere nahoru.

2. hokejová liga, 18. kolo -

SHKM BANÍK HODONÍN – HOKEJ VYŠKOV 3:2 (0:1, 2:0 1:1)

Branky a nahrávky: 27. Krejčí (Halík, Kališ), 37. Charvát (Škápik, Kališ), 47. Vyrůbalík (Štědrý, Romančík) - 8. Luža (Žižka, Vašíček), 53. Čuřík (Vašíček, Žižka). Rozhodčí: Blaha - Mikšík, Hübl. Vyloučení: 6:4. Využití: 0:2. Střely: 29:27. Diváci: 786. Průběh utkání: 0:1, 3:1, 3:2.

Hodonín: Šurý (Zollpriester) - Šmach, Kučera, Vyrůbalík, Němec, Škápik, Kališ - Bartes, Matějka, Krejčí - Romančík, Peš, Štědrý - Medek, Halík, Charvát - Rauš, Sedlák, Polesný. Trenér: Aleš Bachánek.

Vyškov: Kořének (Micha) – Vosátko, Hohl, Studený, Hefka, Mikulík, Holemý, Žižka – Kořenek, Tomajko, Weintritt, Komínek, Vašíček, Janeček, Čuřík, Snášel, Pospíšil, Dobiáš, Popelka, Luža. Trenér: Michal Konečný.

„Myslím, že tým není až tak špatný, aby musel prohrávat. Kluci si konečně dali říct, plní naše taktické pokyny, dodržují systémové věci,“ pochvaluje si trenér Baníku Aleš Bachánek.

Hosté naopak odjížděli domů smutní. „Především chci pogratulovat soupeři k jejich bojovnému výkonu, asi víc chtěl,“ míní vyškovský kouč Michal Konečný.

Podle zkušeného kouče by vyrovnanému zápasu více slušela remíza. „Z mého pohledu to byl velice dobrý zápas. Domácí byli šťastnější. Klukům ale nemohu nic vytknout. My bohužel momentálně nejsme schopní překlopit zápasy na naši stranu. Věřím ale, že se to zase obrátí,“ doufá Konečný.

Vyškov se ujal vedení využitou přesilovkou Luži. Baník ale v prostřední části výsledek otočil. Nejprve ve 27. minutě srovnal Petr Krejčí, o deset minut později završil obrat přesnou ranou Matěj Charvát.

Nejkrásnější akce zápasu přišla až v závěrečné periodě. Na 3:1 zvyšoval obránce Vyrůbalík. Vyškovští sice závěr kontaktní brankou Čuříka ještě zdramatizovali, domácí ale v napínavém závěru těsné vedení udrželi a berou tak zaslouženě tři body.

„Diváci musí být spokojení, protože viděli výborný hokej,“ je přesvědčený Bachánek. „My jsme se na soupeře nachystali a přesně z toho, co jsme si řekli, jsme ho překvapili. Byli fáze zápasu, ve kterých jsme byli lepší a zasloužili si vyhrát,“ přidal hodonínský kouč.

Spolehlivý gólman Michal Šurý pomohl domácím k cennému vítězství pětadvaceti jistými zákroky.

„Od mého příchodu hrajeme výborně zezadu. Kluci mi pomáhají, hrají obětavě. Dodržují systém, daří se nám. Na konci druhé třetiny nám tam napadaly góly a my se pak snažili uhrát výsledek, což se nám povedlo,“ těší posilu z Uherského Ostrohu.

Další zápas sehrají hodonínští hokejisté v sobotu v Kopřivnici.