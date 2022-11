Jihomoravané se i po další ztrátě v tabulce východní skupiny druhé ligy díky lepšímu skóre posunuli před Žďár nad Sázavou a Velké Meziříčí na jedenácté místo.

2. hokejová liga, skupina východ, 15. kolo: HC BOBŘI VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SHKM BANÍK HODONÍN 4:3 PO PRODLOUŽENÍ (1:0, 0:2, 2:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 16. Riedl (Křivohlávek), 48. Holiš (Tarnoczy, Bachánek), 57. Vávra (Křivohlávek), 65. Andris (Martiník) - 21. Krejčí (Polesný, Matějka), 21. Němec (Medek), 45. Peš (Medek, Krejčiřík). Rozhodčí: Šutara - Gančarčík, Hladík. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:0. Střely: 18:28. Diváci: 246. Průběh utkání: 1:0, 1:3, 4:3.

Valašské Meziříčí: Sachr (Slovák) - Mošnička, Holiš, Gabrhelík, Ďurkáč, Báchor, Liss, Riedl - Křivohlávek, Bachánek, Tarnoczy, Martinec, Vávra, Pětník, Martiník, Vavřík, Andris, Kozubík. Trenér: Lukáš Plšek.

Hodonín: Zollpriester (Dolíška) - Šmach, Polesný Vyrůbalík, Němec, Škápik, Kališ, Kučera - Janás, Matějka, Krejčí - Medek, Peš, Krejčiřík - Romančík, Dufek, Charvát - Popelka, Štědrý, Bartes. Trenér: Aleš Bachánek.

„Z naší strany to byl dvě a půl třetiny dobrý zápas. Kluci plnili to, co jsme si řekli. Měli jsme dobře nachystané střední pásmo, což dělalo soupeři velké problémy. Vítězství jsme měli na dosah, ale bohužel to nevyšlo,“ povzdechl si hodonínský trenér Aleš Bachánek.

Nástupce kouče Radka Křivinky ve funkci litoval hlavně vyrovnávací branky Vávry v 57. minutě na 3:3. „Gól jsme dostali po velké chybě, kdy tři naši hráči nebyli schopni vyhodit kotouč z pásma,“ hořekuje.

„V prodloužení nám tam ujeli dva jejich hráči do přečíslení a podařilo se jim rozhodnout utkání. Škoda, obrovská škoda,“ lituje Bachánek.

Jeho tým se i přes další nezdar částečně podařilo odčinit předcházející domácí zaváhání s Havlíčkovým Brodem. Hosté na vedoucí trefu Riedla odpověděli brankami Krejčího a Němce, kteří se prosadili i ve 21. minutě.

Když Peš v úvodu třetí třetiny zvýšil na 3:1, vypadalo to na výhru Baníku. Bobři to ale nezabalili. Nejprve Holiš snížil, aby Vávra na konci střetnutí vyrovnal a Andris završil obrat.

„Bylo to kvalitní utkání. Vzhledem k vývoji skóre jsme nemuseli mít ani bod, ale nakonec bereme body dva, za což jsem strašně rád. Myslím si, že spravedlivý výsledek,“ uvedl domácí trenér Lukáš Plšek.

Bývalý skvělý gólman počítal s tím, že Bobry v sobotu nečeká žádná selanka. „Věděli jsme, že přijede namotivovaný soupeř, který vyměnil trenéra a na venkovních kluzištích má lepší formu než v domácím prostředí,“ prohlásil.

„První třetina z naší strany nebyla špatná až na jednu chybičku, kvůli které nám soupeř ujel v oslabení sám na branku. Začátek druhé třetiny byl katastrofický, kluci byli sice na ledě, ale myšlenkami zůstali asi ještě v kabině. Potom jsme dostali branku na 3:1 a nevypadalo to pro nás vůbec dobře. Ale ukázalo se, že náš tým, ač mladý, má na to aby dokázal nepříznivý vývoj utkání strhnout zpět na svou stranu,“ těší Plška.

Hodonínští hokejisté další zápas sehrají ve středu, kdy se představí na ledě posledního Velkého Meziříčí.