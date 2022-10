„Kluci si za perfektní bojový výkon zaslouží velkou pochvalu. Hráli jsme proti velice kvalitnímu týmu a myslím si, že dnes rozhodlo větší srdce a větší touha našich kluků. Konečně jsme se také probudili v ofenzivě a konečně nám tam taky spadly nějaké branky,“ radoval se hodonínský trenér Radko Křivinka.

Kouč Baníku věří a doufá, že středeční výtečný výkon i příznivý výsledek nakopne slovácký celek do dalších zápasů. „Chtěl bych poděkovat i našim fanouškům, kteří za námi do Vyškova přijeli a byli po celý zápas hodně slyšet a hnali nás dopředu,“ váží si podpory Křivinka.

Domácímu kouči Michalu Konečnému, který v Hodoníně v minulosti také působil, po nevydařeném zápase nezbývalo nic jiného než soupeři pogratulovat.

„Hosté předvedli perfektní bojovný a kolektivní výkon, s čím jsem tak nějak počítal. Bohužel hráče jsem nepřesvědčil dostatečně o tom, že to bude těžký zápas. Přistoupili jsme k tomu katastrofálně,“ štve Konečného.

Zkušenému kouči vadila hlavně špatný přístup svěřenců. „ Jsem hrozně naštvaný, protože máme mladé kluky, kteří si po pár vítězstvích začali myslet, že to půjde samo. Takhle se prostě nebojuje. Z naší strany tam nebylo nic,“ láteřil.

„Musíme se vrátit zpátky k tomu, co jsme hráli - důraz, bruslení, pohyb. Dnes jsme si mysleli, že vyhrajeme v tréninkovém tempu, a to prostě nejde,“ dodal zklamaně.

Přitom do vedení šli v závěru první třetiny Vyškovští. V početní výhodě se prosadil dorážející Romančík, který za hostujícího gólmana Dolíška uklidil puk po střele Blahy. Hosté ale ještě do přestávky skóre srovnali.

Rovněž v přesilové hře udeřil Medek. Byla to jeho pátá trefa v sezoně.

Na začátku druhé části byl hodně přísně vyloučen Krejčiřík a domácí v přesilovce opět trestali. Mikulíkovu střelu tečoval mezi Dolíškovy betony Čuřík a Vyškov opět vedl.

Hodonínští ale dál bojovali a ve 29. minutě skóre znovu srovnali. Po rychlém brejku se bekhendovým pokusem prosadil kapitán Sajdl.

Obrat završil ve druhé přesilovce Dufek, jenž za Micku dorazil Charvátovu střelu z úhlu.

Ve 43. minutě předvedli hosté asi nejhezčí akci zápasu. Po vyhraném buly se puk dostal ke Šmachovi, který křižnou přihrávkou přesně našel Dufka a ten nechytatelnou bombou z první nedal Mickovi žádnou šanci.

Vedení Hodonína pak po brejku navýšil Matějka. Po něm se trefil ještě Peš a bylo hotovo. Vyškov už stačil porážku pouze zmírnit, když na konečných 3:6 upravil Studený.

Hodonínští hokejisté se tak na ledě jihomoravského rivala dočkali první tříbodové výhry v sezoně. V dalším kole čeká Křivinkovu partu dlouhá cesta do Opavy. Se Slezanem se Baník utká v sobotu 22. října od sedmnácti hodin.

2. hokejová liga, 8. kolo -

HOKEJ VYŠKOV - SHKM BANÍK HODONÍN 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)

Branky a nahrávky: 15. Romančík (Blaha, Mikulík), 22. Čuřík (Mikulík, Blaha), 60. Studený – 17. Medek (Krejčiřík), 29. Sajdl (Matějka, Billa), 35. Dufek (Charvát, Krejčiřík), 43. Dufek (Šmach, Charvát), 54. Matějka (Medek), 57. Peš (Billa, Kališ). Rozhodčí: Šutara - Gančarčík, Hladík. Vyloučení: 6:5. Využití: 2:2. Diváci: 227. Průběh utkání: 1:0, 1:1, 2:1, 2:6, 3:6.

Vyškov: Micka (Šarman) - Vosátko, Blaha, Studený, Hefka, Mikulík, Holemý, Hohl - Kořenek, Sebera, Weintritt - Čejka, Janeček, Tomajko - Čuřík, Vašíček, Romančík - Dobiáš, Komínek, Luža. Trenér: Michal Konečný.

Hodonín: Dolíška (Zollpriester) - Šmach, Polesný, Škápik, Němec, Billa, Kališ - Sajdl, Matějka, Medek - Krejčiřík, Peš, Popelka - Dufek, Charvát, Hložánek - Krejčí, Štědrý, Bartes. Trenér: Radko Křivinka.