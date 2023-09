Předvedl, proč o něj druholigový Hodonín stojí. Útočník Jiří Karafiát, který se sice už nějaký čas připravuje s Baníkem, ale zároveň čeká, jak se vyvinou jednání ohledně zahraničním angažmá, rozhodl úterní přípravný zápas slováckého celku ve Vyškově, kde hosté zvítězili 4:3 po prodloužení.

Hokejisté Hodonína (černé dresy) se chystají na druholigovou sezonu, ve které si zahrají i proti Vyškovu. | Foto: SHKM Baník Hodonín

Zlínský odchovanec, který prošel Vsetínem, Porubou či Přerovem, si připsal hned dva góly.

Kromě někdejšího mládežnického reprezentanta dres Drtičů navlékli také dva zahraniční hráči.

Zatímco šestadvacetiletý slovinský obránce Luka Zorko podepsal v Hodoníně smlouvu, dvacetiletý ruský útočník Pjotr Karpov přišel na zkoušku z maďarského Györu.

S týmem se po duelu s Trnavou naopak rozloučil útočník Segal Kisliuk, který na testu neuspěl.

Hokejisté Hodonína to však ve Vyškově zvládli i bez něj.

„První třetinu jsme začali výborně, ale pak jsme dostali podle mě trochu zbytečné góly přesně z toho, co soupeř hraje a co jsme věděli, že budou hrát. Ve druhé třetině jsme začali lépe hrát ve středním pásmu a bylo to z naší strany o hodně lepší. Poslední třetina byla oboustranně divočejší, vzhledem k nerozhodnému skóre možná i trochu přetaktizované, ale v prodloužení se nám pak povedlo brzy rozhodnout,“ hodnotí úterní vyrovnaný duel hodonínský trenér Aleš Bachánek.

Hokejisty Hodonína posílil slovinský obránce Zorko, ve Vyškově hrál i Rus Karpov

Podle kouče Vyškova Michala Konečného se divákům utkání muselo líbit. „Hrálo se nahoru – dolů. Hodonín hrál velice dobře a nám po těch dvou těžkých zápasech s Chomutovem a Přerovem jakoby trochu došel dech,“ uvedl.

„Soupeř asi vyhrál zaslouženě, první dvě třetiny jsme moc nebruslili, až v té poslední se to zlepšilo. Hráli jsme na tři lajny, zkoušeli jsme nějaké jiné varianty. Gratuluji Hodonínu k vítězství, ale je to pořád příprava a já věřím, že se na ligu dobře nachystáme,“ dodal Konečný.

Hokejisté Hodonína sehrají předposlední přípravný zápas už ve čtvrtek doma proti Havířovu.

Přípravný hokej -

HOKEJ VYŠKOV - SHKM BANÍK HODONÍN 3:4 PO PRODLOUŽENÍ (3:2, 0:1, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 5. Lehečka (Hefka), 16. Komínek (Dluhoš), 19. Popelka (Komínek, Žižka) - 1. Karafiát (Luža, Novák), 19. Dobiáš (Weintritt, Mikula), 29. Novák (Luža, Karafiát), 61. Karafiát (Novák). Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. V oslabení: 1:1. Střely: 32:32. Diváci: neuvedeno.

Vyškov: Šarman, Synek - Žižka, Hefka, Tomajko, Dluhoš, Mikulík, Studený, Hamrla - Komínek, Lehečka, Krejčiřík, Vašíček, Štefka, Sebera, Kořenek, Popelka, Ramert. Trenér: Michal Konečný.

Hodonín: Piták (Běhal) - Zorko, Němec, Vyrůbalík, Talafa, Mikula, Bílek, Sedláček - Karafiát, Luža, Novák - Dobiáš, Weintritt, Bachánek - Štědrý, Laciga, Krejčí - Huňady, Huhtela, Karpov. Trenér: Aleš Bachánek.