I s uzdraveným útočníkem Erikem Hložánkem vjeli v pondělí na led hokejisté druholigového Hodonína. Trenér Baníku Aleš Bachánek měl na úvodním tréninku k dispozici skoro tři desítky hráčů, kteří se připravují na start nové sezony.

Hokejisté Hodonína se od pondělí připravují na nové ledové ploše. | Foto: SHKM Baník Hodonín, Jakub Formánek

„Na začátek to nebylo nic velkého. Jako ostatně vždycky na prvním tréninku šlo hlavně o to, aby si kluci zvykli na brusle a na pohyb na ledě. Byla tam nějaká bruslařská cvičení, power skatink, taková ta klasika na úvod přípravy,“ uvedl na klubovém webu trenér Baníku Aleš Bachánek.

K dispozici měl několik nováčků a také uzdraveného Hložánka. „Jsme rádi, že se Erik dal zdravotně do pořádku a že s týmem trénuje. Návrat po tak dlouhé přestávce není jednoduchý, ale Erik dostane v přípravných zápasech hodně možností a jelikož je to Hodoňák a víme o jeho kvalitách, tak má určitě velkou šanci se dostat do sestavy,“ tvrdí Bachánek.

Loňskou sezonu kvůli těžkému zranění nedokončil ani další odchovanec Matěj Charvát. Jeho léčba ale potrvá déle. Nyní nikdo neví, kdy se na led vrátí.

„Bude to potřebovat ještě čas. Matěj trénuje, jsme v kontaktu a věříme, že se ještě vrátí,“ přeje si nejen kouč.

V pondělí v podvečer se na nové ledové ploše zimního stadionu Václava Nedomanského prohánělo celkem sedmadvacet hokejistů.

Kromě hráčů z aktuální soupisky SHKM měl trenér k dispozici i několik hráčů loňského B-týmu a také borce, jenž jsou na Slovácku na zkoušce. „Všichni mají šanci zabojovat o místo v kádru,“ tvrdí Bachánek. „V hledáčku máme ještě několik hráčů, kteří ale momentálně zkouší získat místo ve vyšších ligách. V průběhu přípravy se budou určitě další hráči na trénincích objevovat,“ přiznává.

Sedmačtyřicetiletý trenér by chtěl mít kádr pro novou druholigovou sezonu hotový co nejdřív. Tak jednoduché to ale nebude. „Všichni kluci dostanou šanci nás přesvědčit a vybojovat si místo v kádru, ale na poslední tři čtyři zápasy už bych chtěl mít sestavu ustálenou, abychom se mohli sehrát a abychom do ligy šli co nejlépe připravení,“ říká Bachánek.

Kouč Drtičů má přípravu rozdělenu do několika fází. „Začátek bude o tom, aby se do toho hráči dostali. Pak přejdeme ke kondičce a zároveň začneme zapojovat i nějaké herní věci, abychom šli do přátelských zápasů připraveni. Na závěr pak přijdou taktické a systémové záležitosti,“ prozrazuje.

Kromě tréninku na ledě se Drtiči každý den připravují také na suchu, kde budou rovněž zlepšovat svoji kondici.

První přípravný duel sehrají hokejisté Hodonína v úterý 22. srpna doma proti Topoľčanům. Do nové sezony vstoupí o měsíc později na ledě Havířova.

Sestava Baníku na prvním tréninku

Brankáři: Dominik Piták, Ondřej Dolíška, Jakub Zollpriester.

Obránci: Matěj Bílek, Jakub Němec, David Polesný, David Rauš, Jan Švejda, Martin Vyrůbalík, Maxmilián Mikula (zkouška), Daniel Mikulec (zkouška), Kamil Rýpar, Šimon Zlámal.

Útočníci: Adam Bachánek, Vojtěch Dobiáš, Aleš Dufek, Petr Krejčí, Matěj Novák, Jakub Sajdl, Jan Štědrý, Filip Weintritt, Adam Laciga (zkouška), Matej Kraut (zkouška), Denis Plastinin (zkouška), Erik Hložánek, Michal Kuba, Jiří Sedlák.