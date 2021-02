Jihomoravskou klasikou je Písečný rybník mezi Hodonínem a Lužicemi, kde dělala své první bruslařské krůčky řada hokejistů ze širokého okolí. Tím nejznámějším je asi lužický rodák Michal Kempný, nyní působící v zámořské NHL. Ten to měl k "Písečňáku" nebo k sousednímu Lužickému rybníku z domu jen pár set metrů.

Na stejném ledě se jako kluk proháněl i další slavný hodonínský odchovanec Radek Kučeřík. "Jako malý jsem tam chodil hodně, měli jsme mezi sebou i různé turnaje. Písečný rybník má tu výhodu, že je v něm celkem málo vody, takže brzy zamrzne," říká účastník posledního mistrovství světa juniorů. "Chtěl jsem tam zajít i letos, ale nestihl jsem to. A už se tam asi nedostanu, když se teď tak oteplilo. Loni jsem toho docela dost natrénoval na venkovních hřišti v Kanadě, kde je všechno zamrzlé skoro celou zimu. To bylo super," dodává bek brněnské Komety, který hrál loni juniorskou soutěž v kanadském Saskatoonu.

S Lužicemi byla odmalička v úzkém spojení také hokejová reprezentantka a nyní už také mezinárodní rozhodčí Kamila Smetková. "Babička je přímo z Lužic, takže na rybník jsem tam chodila odmalička každý rok. Třeba o jarních prázdninách jsme tam se sestrou často probruslili skoro celý den," vzpomíná Smetková, jejíž sestra Valerie je pro změnu českou reprezentantkou v házené.

Bohaté zkušenosti s ledem Písečného rybníka má i břeclavský odchovanec Dalimil Mikyska. "Jako kluk jsem tam párkrát taky bruslil. My ale jezdili častěji do Moravského Žižkova, kde je to moc pěkné. Tam to mám rád," nabídl jinou alternativu talentovaný obránce, jenž aktuálně obléká dres extraligových Karlových Varů.

Dalším vyhledáváným místem je Lednicko-valtický areál, kde si mohou návštěvníci zabruslit přímo v kouzelném prostředí v sousedství minaretu. "V Lednici jsem žil od svých tří let, takže jsem tam jako kluk chodíval i s bráchou. Ten tam dokonce pořádal takové naše malé "Winter Classic", po vzoru venkovních zápasů v zámoří. Letos tam byla bruslit žena s oběma našimi dcerami. Já jsem se tam nedostal, ale byl jsem u Apolla, kde to bylo taky fajn. Akorát tam byly asi tři stovky lidí," připomněl kapitán břeclavských hokejistů Marek Dora také Mlýnský rybník u známého Apollónova chrámu.

V současné době už mají bruslaři s venkovními plochami utrum, protože se hlásí jaro. Všichni hokejisté však určitě věří, že v příští zimě pro ně bude rybník jen jako doplněk, zatímco hlavní příprava proběhne opět na zimních stadionech.

ANTONÍN ZABLOUDIL

JANA VALIŠOVÁ