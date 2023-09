Hokejisté Hodonína dotáhli příchod dlouho očekávané posily. Dres Baníku bude v nadcházející druholigové sezoně nosit i Jiří Karafiát. Pětadvacetiletý zlínský odchovanec se s Drtiči připravuje již několik týdnů, za zeleno-černé odehrál i několik přípravných utkání, ale až ve středu došlo k definitivní dohodě a někdejší mládežnický reprezentant se stal hráčem SHKM.

Hokejisty druholigového Hodonína posílil útočník Jiří Karafiát. | Foto: SHKM Baník Hodonín

„Jsme rádi, že jsme se s Jirkou dohodli a že sezonu začne u nás. Je to velká posila a hráč, na kterém budeme chtít naši ofenzivu stavět. Zároveň jsme ale domluveni na tom, že v případě nabídky z vyšší soutěže či zahraničí může Jirka kdykoliv v průběhu ročníku odejít. Jsem rád, že jsme se takhle domluvili, je to fér na obě strany a stejně tak si myslím, že by to měli vědět i naši fanoušci,“ říká hrající sportovní manažer Baníku Martin Vyrůbalík.

Do týmu se navíc po dlouhém a těžkém zranění vrací Erik Hložánek. Vypomáhat v případě potřeby bude obránce Jiří Sedlák.

Na soupisce jsou i junioři Jiří Huňady s Filipem Víchou. „V přípravě nám ukázali, že v nich je potenciál,“ uvedl Vyrůbalík.

Na zkoušce v Hodoníně uspěl Tomáš Sedláček, se kterým se klub ze Slovácka dohodl na podmínkách. Zároveň má vyřízeny střídavé starty do Velké Bíteše.

Jihomoravané stejně jako v minulé sezoně počítají s výpomocí přerovských hráčů Matěje Halíka a Jana Billy, kteří mají vyřízeny střídavé starty. „Stejně tak máme z Prostějova střídavé starty vyřízeny i pro Marka Štipčáka,“ prozrazuje Vyrůbalík.

PODÍVEJTE SE: Veselí prohrálo v Rohatci. Slavoj představil novou posilu

Velký otazník visí nad dlouholetými oporami Matějem Charvátem a Petrem Pešem. „Matěj se po těžkém a vážném zranění dává zdravotně do pořádku. Rekonvalescence je dlouhá, ale Matěj každý den dře a chce se co nejdříve vrátit. Já i on věříme - pokud to vše dobře půjde, že by se mohl na ledě objevit ve druhé polovině sezony,“ říká Vyrůbalík.

„Petr Peš je s námi v pravidelném kontaktu. Hokeji definitivní sbohem zatím dát nechce, ale kvůli pracovnímu vytížení si od něj dává v tuto chvíli pauzu. Pevně věřím, že jej my i fanoušci na ledě ještě uvidíme,“ přeje si bývalý obránce Skalice, Komety či Olomouce.

Novým asistentem trenéra Aleše Bachánka se stal bývalý útočník a mládežnický kouč Tom Polák.

„Hlavnímu trenérovi bude vypomáhat především v domácích zápasech. Na venkovní utkání s námi bude jezdit podle toho, jak mu to dovolí jeho práce u naší mládeže,“ říká Vyrůbalík.

Hokejisté Hodonína se v nové sezoně druhé ligy chtějí probojovat do play-off z pátého nebo šestého místa. „Myslím si, že zkušenosti i kvalitu náš tým na to má a věřím, že to na ledě dokážeme prodat,“ prohlásil hrající manažer Baníku.

„Každopádně chceme oproti loňsku zachytit začátek soutěže, protože start je hodně důležitý pro celý vývoj sezony. Hráči budou určitě dělat všechno pro to, aby svými výkony přilákali fanoušky na tribuny v co největším počtu a já jsem přesvědčený o tom, že pro nás budou naši fanoušci jako vždycky sedmým hráčem!“ dodává.

Aktuální soupiska Baníku Hodonín pro sezonu 2023/2024

Brankáři: Ondřej DOLÍŠKA, Dominik PITÁK, Marek ŠTIPČÁK (SS z Prostějova).

Obránci: Matěj BÍLEK, Jan BILLA (SS z Přerova), Jakub NĚMEC, David POLESNÝ, David RAUŠ, Tomáš SEDLÁČEK, Jan ŠVEJDA, Filip VÍCHA (juniorka), Martin VYRŮBALÍK, Luka ZORKO.

Útočníci: Adam BACHÁNEK, Vojtěch DOBIÁŠ, Aleš DUFEK, Matěj HALÍK (SS z Přerova), Erik HLOŽÁNEK, Jiří HUŇADY (juniorka), Jiří KARAFIÁT, Petr KREJČÍ, Adam LACIGA, Dominik LUŽA, Matěj NOVÁK, Jakub SAJDL, Jiří SEDLÁK, Jan ŠTĚDRÝ, Filip WEINTRITT.