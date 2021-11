Na nábory v mladších kategoriích se mladé hokejistky oproti klukům hlásí v menšině. „Holek se moc nehlásí, v průměru je v ročníku jedna nebo dvě, maximálně tři. Může to být tak, že má bratra ve starší kategorii a mladší holka chce hrát hokej, tak přijde. Jsou i případy, kdy holka chtěla hrát sama od sebe. Nebo například jiná začínala v krasobruslení a potom přešla k hokeji,“ řekl.

Pro děvčata nastávají občas kuriózní situace. „V Česku se hokej bere jako chlapský sport. Proto to holky mají trošku náročnější v tom, že nejsou oddělené sprchy a záchody. Tým nedostane kvůli holkám dvě kabiny. Musejí se proto převlékat jinde, například na záchodě,“ doplnil Bartal.

Ženský hokej má oproti tomu mužskému jeden podstatný rozdíl. Je bezkontaktní. „Taková jsou pravidla, nemělo by tam docházet skoro vůbec ke kontaktu. Samozřejmě se občas stane, že se holky normálně pobijí v průběhu hry jak chlapi. Ale rozhodčí trošku víc dbají na to, aby hráčky proti sobě nešly vyloženě v rychlosti. Může se dojíždět a vytlačovat na mantinel, ale prakticky je to bez kontaktu,“ objasnil.

Váhová převaha na straně mužů nemusí hrát v některých momentech roli. „Holka z našeho týmu, která váží sedmdesát kilogramů, sundala při jednom přátelském zápase se starými pány stodvacetikilogramového chlapa bodyčkem, a ten zůstal ležet na zemi,“ zavzpomínal Bartal.

LUKÁŠ SOLAŘ