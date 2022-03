Slovenský forvard se do Hodonína vrátil v loňském roce, po konci v německém Bad Wörishofenu. „Kvůli covidu nám v Německu zrušili soutěž. Vrátil jsem se do Hodonína, kde jsem v dresu Drtičů odehrál tři utkání. Následně epidemie přerušila soutěže i tady,“ vzpomíná na návrat ze zahraničí.

Pandemie jej nakonec donutila najít si i novou práci. „Měl jsem to štěstí, že do svých čtyřiatřiceti let jsem se živil pouze hokejem, ale covid mi to změnil. Nastoupil jsem do jedné firmy v Holíči, kde vyrábíme postele. Původně jenom dočasně, ale zůstal jsem tam,“ praví Vaškovič.

Proto taky opustil kabinu Drtičů. „Druhá liga se hraje dvakrát týdně. Středeční zápasy nešly skloubit s prací, tak jsem se domluvil s kluky v SHKM. Krajská liga se hraje jen o víkendech, což mi vyhovuje,“ vysvětluje příčiny přestupu k městskému rivalovi.

Sleduje Vaškovič aktuální postavení hodonínských Drtičů? „Nejsou mi ukradení. Ani by to nešlo, protože máme vedle sebe kabiny. Ale soustředím se převážně na náš tým. Cílem je pro nás postup do druhé ligy, a já pevně věřím, že to zvládneme,“ říká odvážně slovenský útočník.